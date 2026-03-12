Un soltero de ‘First Dates’ genera rechazo al confesar qué suele hacer en la ducha: «¡Qué asco!»

El pasado miércoles, 11 de marzo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva española. Pues, con 10 años de experiencia uniendo corazones, cada vez son más los participantes que apuestan por encontrar el amor en el formato presentado por Carlos Sobera. De esta manera, hemos podido conocer a Carlos. El dependiente de una tienda deportiva, de 25 años, se presentó señalando que se parece al actor Mario Casas.

«Su físico, su mirada intensa y que él también es un conquistador», se explicó. A nivel sentimental, el comensal contó que solamente ha tenido una novia a lo largo de su vida. Busca a una chica que le transmita buenas energías. Por ello, el formato le presentó a Dafne. La soltera, de 19 años, se presentó como una azafata «muy risueña y positiva». Asimismo, confiesa que es muy tímida a la hora de ligar con un chico. «Nunca suelo ser la que va a ligar, me vienen a mí», indicó.

Dafne se sorprende con la confesión de su cita: «Me ha dolido en el alma»

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. De hecho, Dafne confesó que su cita tenía un parecido físico entre los actores Mario Casas y Manu Ríos. Asimismo, los comensales apostaron por trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates.

Con el objetivo de conocerse mejor, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas. Fue entonces cuando la soltera se decepcionó al saber que su cita no sabía lo que era la música RMB. «Que no sepa lo que es, me ha dolido en el alma», confesó en uno de los totales. Sin embargo, él estaba encantado con el hecho de que ella fuese fan del anime y los videojuegos. «Con eso ya me ha ganado», dijo ilusionado.

Dafne se sincera con la confesión de Carlos, su cita de ‘First Dates’: «Ahí abajo, a saber lo que tienes»

Pero, entre tema y tema, Dafne nunca se imaginó la confesión que le haría Carlos. Y es que, cuando ella le contó lo importante que era para ella hacerse el skin care, él la dejó sin palabras con su opinión. «Los chicos solemos hacer una cosa cuando nos duchamos… Con la esponja, primero nos limpiamos nuestras partes y luego la cara», le dijo el comensal. «¡Qué asco! ¿Cómo puedes hacer eso? Al final es tu cara y ahí abajo a saber lo que tienes», opinó ella en privado.

A pesar de ello, la conexión entre Carlos y Dafne era evidente. De hecho, cuando se trasladaron hasta la sala de intimidad, las risas no faltaron. Por ello, en la decisión final de First Dates ambos fueron claros. «Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho estar contigo y a lo mejor te sabe mal, pero… quiero tener una segunda cita», dijo Carlos. «Me has asustado», decía ella. «Yo también. Me he sentido muy a gusto y quiero conocerte más», concluyó Dafne.