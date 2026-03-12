En casi toda España las lluvias han ido desapareciendo casi por completo del país, dando paso a un nuevo tiempo soleado y anticiclónico, de ahí que las temperaturas en España hayan subido, alcanzando en algunos puntos los 20 grados.

Aunque esta situación tiene los días contados. El paso de un nuevo frente atlántico, que entrará por el noroeste este viernes, volverá a traer precipitaciones, nieve y frío en las próximas horas.

¿Dónde va a llover este fin de semana?

En su último vídeo de YouTube, Jorge Rey ha explicado que, este jueves y este viernes, las lluvias se reducirán «a puntos del Cantábrico». A diferencia de fechas anteriores, donde los frentes solo rozarán la península, por lo que las temperaturas «irán en ascenso».

De cara al viernes por la tarde, el panorama cambiará; se espera que entre «un frente por el norte para dejar ambiente inestable». Aunque el sábado, Jorge Rey anticipa la llegada de «heladas en montaña y nevadas», especialmente durante la madrugada. «Será un fin de semana algo fresco y con nevadas que no se descartan en ciudades como Segovia de manera débil».

Las lluvias se extenderán por la península conforme avance el fin de semana. Comenzarán por el norte de la península, incluyendo Galicia, Asturias y País Vasco, y el sábado pasarán a puntos del centro, como Madrid, y del Mediterráneo. Para el domingo, «irán desapareciendo».

Del mismo modo, en Canarias, la estabilidad también dará paso a la inestabilidad. Rey sostiene que «el domingo empiezan a aparecer algunos chubascos que la semana que viene irán a más»

Una nueva borrasca, a punto de entrar en escena

Según las predicciones de Jorge Rey, ha anunciado que hacia la mitad de marzo llegará «una borrasca que se situará en puntos del oeste de España», provocando un cambio de tiempo significativo.

Aunque el lunes, día 16, será tranquilo, el martes ya empezará a acercarse el frente desde el Atlántico. No será hasta el miércoles, día 18, cuando se note su influencia en el suroeste de España, dejando «calima y también muchas lluvias».

Además, la llegada de «vientos de sur» permitirá que los termómetros suban en prácticamente toda la Península. «Habrá temperaturas de 20 grados el martes, día 17, e incluso más de 20 en Sevilla», ha anticipado Jorge Rey, señalando un clima de ‘calorcillo’ acompañado de calima.