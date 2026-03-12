Todo sobre Bárbara Lennie: edad, su pareja e hijos, de dónde es y su trayectoria profesional

Bárbara Lennie se ha consolidado a lo largo de los últimos años como una de las intérpretes más respetadas de su generación. Su talento, su presencia en la gran pantalla y la intensidad de sus interpretaciones han hecho que su nombre se asocie a algunos de los proyectos más destacados del cine reciente. A ello se suma una trayectoria marcada por la constancia y una vida personal que, aunque discreta, también ha despertado interés entre el público.

Su historia personal está marcada por una fuerte conexión con Argentina, país al que se trasladó siendo una niña junto a su familia. A pesar de haber pasado allí parte de su infancia, la actriz siempre ha manifestado un fuerte vínculo con Madrid, ciudad que ha marcado su vida.

¿Cuántos años tiene Bárbara Lennie?

Bárbara Lennie nació en Madrid en el seno de una familia de origen argentino en 1984, así que tiene 41 años. Cuando todavía era muy pequeña, sus padres decidieron regresar a Buenos Aires, ciudad en la que la actriz pasó sus primeros años de vida antes de volver definitivamente a España.

La intérprete ha explicado en diversas ocasiones los orígenes de su familia y la historia detrás de su apellido. «Mi apellido es real, es escocés. Mis tatarabuelos fueron a Argentina a trabajar en el ferrocarril. Mi segundo es Holguín, colombianos, también emigrados a Argentina. Toda mi familia vive allí, menos mis padres, que vinieron aquí. Yo crecí en Buenos Aires hasta los seis años. Pero lo que me siento es muy madrileña», aseguraba en una entrevista.

Ese regreso a España se produjo en 1990, cuando tenía apenas seis años. Desde entonces, Madrid se convirtió en el lugar donde creció, estudió y comenzó a forjar el camino que acabaría llevándola a convertirse en una de las actrices más valoradas de su generación.

La trayectoria de Bárbara Lennie

Desde muy joven, Lennie mostró interés por el mundo de la interpretación. Decidió formarse profesionalmente y se matriculó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde comenzó a desarrollar las herramientas que más tarde definirían su estilo interpretativo.

Uno de los primeros episodios que marcaron su acercamiento al cine ocurrió cuando tenía 15 años. Fue el cineasta Jonás Trueba, entonces compañero de clase, quien la animó a presentarse a un casting. Aquella experiencia fue el primer contacto real con la industria audiovisual y despertó definitivamente su vocación.

Su primera gran oportunidad llegó en 2005 cuando el director Montxo Armendáriz la eligió como protagonista de Obaba. La película supuso un importante escaparate para la actriz, que comenzó a llamar la atención de la crítica y del público.

Tras ese debut destacado, participó en producciones relevantes del cine español como Las 13 rosas, una cinta que reunió a un amplio elenco femenino y que se convirtió en uno de los títulos más recordados de aquel año. Poco después llegó Los condenados, dirigida por Isaki Lacuesta, donde Bárbara protagonizó un intenso monólogo final que muchos interpretaron como la confirmación de su enorme potencial interpretativo.

Las mejores películas de la actriz

El reconocimiento definitivo llegó en 2014 con Magical Girl, dirigida por Carlos Vermut. La película se convirtió en un fenómeno crítico y supuso un punto de inflexión en la carrera de Bárbara.

Gracias a su interpretación en esta cinta, la actriz recibió el Premio Goya a la Mejor Actriz Protagonista, uno de los galardones más importantes del cine español. Lennie recogió el premio con el pelo corto y un vestido blanco de Cavalli Atelier, en una gala que confirmó su estatus como una de las intérpretes más destacadas de su generación.

A partir de ese momento su agenda profesional se multiplicó. En 2017 llegó a rodar cuatro películas, participar en una serie de televisión y actuar en una obra de teatro, demostrando una versatilidad poco común y una gran capacidad de trabajo.

El año 2018 también fue especialmente relevante para su carrera. Bárbara presentó dos películas en el prestigioso Festival de Cannes. Una de ellas fue Todos lo saben, dirigida por Asghar Farhadi y protagonizada por Penélope Cruz, y la otra Petra, del director Jaime Rosales.

Tras un breve descanso, regresó en 2020 con el proyecto televisivo Escenario 0 y con la serie El desorden que dejas, donde volvió a coincidir con la actriz Inma Cuesta.

¿Tiene hijos Bárbara Lennie?

En 2022, la intérprete anunció públicamente que estaba embarazada durante una entrevista publicada en la edición española de la revista Vogue. En ese mismo momento hablaba también de dos de los proyectos cinematográficos que marcaron ese año: El agua y Los renglones torcidos de Dios, adaptación de la novela escrita por Torcuato Luca de Tena.

La actriz explicó que el rodaje de esta última producción fue especialmente exigente debido a la complejidad del guion y al gran número de sesiones de trabajo. El esfuerzo, sin embargo, tuvo recompensa con una nueva nominación al premio Goya como mejor actriz protagonista.

En el plano personal, Bárbara mantiene una relación con el fotógrafo y realizador Diego Postigo, conocido también por haber sido el marido de la diseñadora y cantante Bimba Bosé. La actriz se lleva muy bien con las hijas de Postigo y juntos han formado una familia a la que recientemente se ha sumado su primera hija en común.

Antes de esta relación, Lennie mantuvo una relación sentimental con el actor Israel Elejalde. Ambos se conocieron en 2010 trabajando en la obra teatral La función por hacer, coincidieron más tarde en el rodaje de Magical Girl y volvieron a compartir escenario en 2015 en La clausura del amor. No obstante, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los medios.