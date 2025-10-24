Bárbara Lennie impacta con su respuesta a la pregunta sexual: «Desde que soy madre…»

La Revuelta, en su última entrega de la semana, sorprendió al recibir a Can Yaman en el Teatro Príncipe Gran Vía. Aun así, no fue el único invitado de la noche, puesto que David Broncano también recibió a Bárbara Lennie. La actriz se pasó por el programa de La 1 de Televisión Española para presentar Los Tigres, su última película que coprotagoniza junto a Antonio de la Torre. En este largometraje se adentra en el mundo de los buzos industriales, en el que dos hermanos hacen todo lo que está en su mano para intentar sobrevivir a sus demonios. Así pues, durante la entrevista de La Revuelta, Bárbara Lennie dio a conocer cómo el rodaje de este proyecto exigió que tuviese una preparación técnica y física fuera de lo usual. «El casco reglamentario pesa quince kilos, y hay que acostumbrarse a moverse bajo el agua, con visibilidad casi nula», explicó la invitada a David Broncano.

Pero no todo queda ahí, puesto que, para lograr ese realismo que todo director sueña con tener, el equipo de Los Tigres contó con Edu O’Kean, un buzo profesional que acompañó a los actores durante las grabaciones. De hecho, apareció en el Teatro Príncipe Gran Vía para dar a conocer su labor pero, sobre todo, para poner a prueba al presentador de La Revuelta. Todo ello mientras Bárbara Lennie quiso sorprenderle con un regalo que tiene estrecha vinculación con su película. Por si fuera poco, el buzo profesional aprovechó su paso por el programa para dar a conocer más detalles sobre su profesión: «Nos dedicamos a hacer todo tipo de arreglos bajo el agua, con visibilidad nula, en petroleros, plataformas o embarcaciones». En cuanto a David Broncano, aunque sin éxito, trató de sostener el pesado casco metálico que tiene un peso de más de 15 kilos y que los buzos profesionales utilizan a diario.

Pero no todo queda ahí, puesto que Edu O’Kean aprovechó su paso por La Revuelta para desvelar cómo puede desarrollar su trabajo en muchos puntos del país. Un claro ejemplo lo encontramos en las labores de emergencia que se desarrollaron en Valencia tras la terrorífica DANA.

Bárbara Lennie responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Más allá de su sincerarse sobre este nuevo proyecto, la invitada tuvo que responder a las dos preguntas clásicas de La Revuelta: dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días. Lo que nadie esperaba era la sinceridad con la que la madrileña iba a responder a ambas, sobre todo a la segunda de las cuestiones.

«¿Relaciones sexuales en los últimos 30 días?», preguntó David Broncano, de forma prácticamente rutinaria, en un momento dado de la entrevista. Tras un breve silencio de la invitada de La Revuelta del pasado jueves 23 de octubre, acabó respondiendo lo siguiente: «Desde que soy madre, follo más que nunca».