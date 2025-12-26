Un personaje de ‘La Promesa’ abandona la serie, pero no es el que todos esperábamos

La Promesa ha puesto a sus seguidores en pie de guerra después de los cambios que se han vivido en los últimos días. Muchos fans son los que se han quejado de que los guionistas han jugado con la audiencia después de hacer creer que Ángela se había suicidado antes de tener que pasar por el altar en una boda contra su voluntad. Las alarmas saltaron cuando aparecía completamente inconsciente, mientras Curro hacía todo lo posible por salvar su vida en un intento que parecía que sería en vano. Ese fue el final de temporada, pero el comienzo de la quinta ha dado respuestas, aunque no han gustado a todo el mundo.

Primero hay que aclarar que Ángela no ha muerto, aunque para todos pudiera parecer que sí, ya que el final del capítulo 740 hacía pensar que había tomado un medicamento con el que había acabado con su vida. Por suerte, la irrupción de su amado Curro sirvió para que no muriese, por lo que en el comienzo de la quinta temporada se puede ver como su vida ha cambiado por completo. La joven se encuentra completamente sana, aunque lo hace recluida en una casa aparta del mundo, ya que Curro la intenta proteger de todo y todos. En cambio, él es el que necesita ayuda, puesto que su salud mental está completamente tocada y piensa que la vida en cualquier momento les puede jugar una mala pasada, por eso no duda en usar las armas si es necesario.

La muerte que la propia serie vendía en sus redes sociales y avances era otra, pero de un personaje que nadie conocía, aunque sí que se sabía de su existencia. La fallecida resultó ser Genoveva, la hermana del marqués, aunque nadie ha podido ver nunca su cara, ya que su personaje nunca apareció en pantalla. Ahora mucho menos, como es lógico.

Enrique Fortún sí que se marcha de ‘La Promesa’

En medio de esto enorme lío, la serie no ha anunciado la salida oficialmente del personaje de Lope, que es uno de los que aparece desde el primer capítulo, siendo uno de los más queridos. Eso sí, no ha habido despedida y por el momento se desconocen los motivos, aunque el actor ha querido despedirse de la mejor manera de sus compañeros.

«Esta etapa se cierra. Han sido tres años de trabajo diario, de rutinas que acaban siendo hogar y de gente que deja de ser solo compañeros para convertirse en parte de tu vida», dice en su cuenta de Instagram. «A mis compañeros y compañeras de reparto: os admiro y os quiero. Compartir escena y días con vosotros ha sido un regalo», asegura.

Esta forma de salir de la serie hace pensar que el actor acude a la llamada de un nuevo proyecto, aunque lo hace dejando la puerta abierta a regresar a La Promesa, ya que sea como personaje fijo o como esporádico. De esta manera sigue los pasos de Ana Garcés, su pareja, que salió de la serie en busca de nuevos proyectos, aunque ella sí que ha cerrado por completo su regreso debido a que su personaje de Jana murió.