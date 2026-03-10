Cuándo terminan las Fallas de Valencia 2026: fechas clave

Valencia sigue de Fallas a la espera de la semana grande fallera, que comenzará este domingo 15 de febrero y se prolongará hasta el jueves 19 de marzo. El Día de San José, como marca la tradición, será el último día de las Fallas de Valencia 2026. La Cremá pondrá punto y final a las fiestas populares de la capital de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas clave de las Fallas de Valencia 2026.

Valencia prepara unas de las Fallas más importantes de la historia en el año en el que celebra el décimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de estas fiestas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que desde el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera han hecho todo lo necesario para que estas Fallas de Valencia 2026 sean las más importantes de la última década. Todo a la espera de la semana grande fallera que ya espera la ciudad con ansia.

Las Fallas de Valencia se dieron por inauguradas con la tradicional Crida que se celebró el pasado domingo 22 de febrero en las Torres de Serranos y donde las falleras mayores dieron la bienvenida a las fiestas con el tradicional pregón. El pasado 1 de marzo se celebró la primera mascletá en la plaza del Ayuntamiento de las 19 que se sucederán hasta que el próximo día de San José se ponga punto y final a las fiestas con la tradicional Cremá, en la que arderán las casi 800 fallas que se plantarán en toda la ciudad.

Otra de las fechas clave de las Fallas de Valencia 2026 será el próximo domingo 15 de marzo, cuando a las 09:00 horas se establece el límite para que estén plantadas las más de 300 fallas infantiles. En la noche del domingo, a las 23:59 horas, se vivirá otro acto importante de las Fallas de Valencia 2026 con la celebración de L’ Alba de las Fallas, en la que se lanzarán más de 300 baterías de 25 disparos por toda la ciudad y en la plaza del Ayuntamiento habrá otro espectáculo pirotécnico. Esto se hará previo a la plantá, ya que a las 08:00 horas del lunes 16 de marzo será el límite para que estén plantadas todas las fallas de la ciudad, que acto seguido pasarán a ser evaluadas por el jurado de la JCF.

Las fechas de las Fallas de Valencia 2026

A partir de la plantá las Fallas de Valencia 2026 entrarán en su semana grande hasta el próximo 19 de marzo, Día de San José, que será el último día de Fallas con la celebración de la Cremá de las fallas infantiles, las fallas grandes y también la falla del ayuntamiento, que será la última en arder para poner punto y final a las Fallas de Valencia 2026.

Estas son las fechas clave que debes saber para no perderte nada de las Fallas de Valencia 2026: