Cielo nuboso en toda la provincia, con brumas y nieblas matinales en el interior y lluvias débiles durante la mañana. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán. El viento será flojo, con intervalos moderados en Bizkaia. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos cambiantes con sol y chubascos

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con una mezcla de nubes que dan paso a claros intermitentes. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 16 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Con una probabilidad moderada de chubascos, es recomendable llevar un paraguas, ya que podrían aparecer algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará suavemente del norte, a unos 5 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza y la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, ofreciendo un respiro agradable tras la mañana variable. La humedad, que alcanzará niveles altos, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero la ausencia de lluvia en la tarde-noche permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo, con el sol despidiéndose a las 19:11. Así, la jornada se cerrará con un cielo que, aunque cambiante, promete momentos de luz y calidez.

Nubes grises y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que apenas supera los 9. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia alcanzará el 45%, especialmente de madrugada a mediodía, cuando las primeras gotas podrían hacer su aparición.

La tarde traerá un ligero respiro, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados, pero la sensación de humedad será notable, con picos del 95%. El viento, aunque suave, podría presentar ráfagas de hasta 30 km/h, añadiendo un toque de frescura al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad del tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 9 grados, lo que nos brinda una sensación térmica similar. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 11 grados, con una probabilidad de lluvia del 35% que podría hacer acto de presencia, aunque no se espera que sea intensa. La humedad se mantendrá alta, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser igual. La probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de un agradable final de jornada. Con el sol saliendo a las 07:33 y poniéndose a las 19:11, Guecho tendrá más de 11 horas de luz para disfrutar de este día fresco y variable.

Santurce: cielo variable y tarde agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde se mantenga seca y agradable, con un viento suave del norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar del ambiente.

Cielos nublados y ligera mejoría en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. La sensación térmica puede bajar hasta los 8 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, el tiempo mostrará una ligera mejoría, con una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados por la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en la tarde-noche, no está de más llevar un paraguas por si acaso. ¡Disfruten del día!