Adiós a aparcar gratis en Madrid: el cambio en la zona SER que va a enfurecer a estos ciudadanos

La zona SER en Madrid es algo que ya conocen muchos conductores. Puede que al principio los horarios quedaran un poco difusos, o la gente dudara, pero lo cierto es que son fáciles de recordar, de lunes a viernes hasta las 21:00 horas y los sábados hasta las 15:00 horas, pero a partir de ahora ya es horario libre, aunque parece que esa dinámica está a punto de cambiar ya que desde este mes, la ciudad podrá activar el pago por aparcar de noche, los domingos y también los festivos en los barrios más saturados. No significa que toda la capital vaya a convertirse en una zona de pago constante, pero sí que la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid introduce un escenario en el que esta zona de aparcamiento podrá operar prácticamente en horario ampliado allí donde los problemas de aparcamiento se han disparado.

La modificación, aprobada ya por la Junta de Gobierno y pendiente de consolidarse en el Pleno municipal en marzo, abre una puerta que el Ayuntamiento llevaba tiempo señalando. En determinados barrios, la presión del tráfico y la rotación constante de vehículos están dejando a los residentes sin opciones razonables para estacionar en las zonas que ya se conocen como de «alta intensidad». Debido a esta problemática, el Consistorio quiere tener herramientas para actuar en esos casos y aplicar medidas solo donde sea necesario, con carácter temporal y siempre respaldadas por informes técnicos. De momento, no habrá un horario único para toda la ciudad; sino que la zona SER será a medida de cada zona. Y además, la ampliación no será automática ni generalizada. Tendrá que justificarse con datos como ocupación elevada de forma sostenida, escasez de plazas, tráfico de agitación y dificultades para los residentes a la hora de aparcar, por lo que conviene saber bien en qué consiste el cambio que se pretende aplicar y de qué modo afectará a los conductores.

Cambio en el horario de la zona SER de Madrid

El objetivo, según el propio Ayuntamiento de Madrid, es favorecer a los vecinos de los barrios más tensionados. En zonas donde la llegada de visitantes satura el aparcamiento de superficie, la ampliación horaria del SER pretende disuadir parte de ese tráfico y garantizar que quienes viven allí puedan encontrar plaza con mayor facilidad. Además, el Consistorio insiste en que el pago en horario nocturno o en domingo no es un fin recaudatorio, sino una herramienta para gestionar la demanda y promover el uso del transporte público cuando la presión del vehículo privado es más problemática.

Esta medida forma parte de un paquete más amplio de ajustes que afectan al propio mapa de la zona SER. El Ayuntamiento ampliará la regulación a 22 barrios, de los cuales 17 se incorporan por primera vez al sistema. Con ello, el SER llegará a siete distritos, incluyendo por primera vez zonas de Puente de Vallecas y Moratalaz, dos áreas que hasta ahora habían quedado fuera del perímetro tradicional. El número total de plazas reguladas pasará de unas 181.500 a casi 259.000, con un peso mayoritario de plazas verdes dirigidas a residentes, que seguirán teniendo prioridad.

Cada ampliación deberá contar con su propio procedimiento, es decir, informes de movilidad que acrediten la saturación, análisis de impacto y procesos de consulta o acuerdo con las Juntas de Distrito, siguiendo el modelo ya aplicado en otras extensiones del SER desde 2021. Esto significa que no habrá un despliegue inmediato en toda la ciudad, sino decisiones caso a caso.

Qué significa para los vecinos y visitantes

En los barrios que finalmente entren en la categoría de alta intensidad, aparcar dejará de ser un asunto exclusivamente diurno. De este modo, y para los residentes, la intención es que el cambio juegue a su favor, al reducir el tráfico de rotación y aliviar la presión sobre las plazas de superficie. Para los visitantes, supondrá reorganizar hábitos de aparcamiento y valorar alternativas en momentos donde, hasta ahora, el estacionamiento era gratuito.

Algunos de los núcleos donde podría aplicarse esta medida, si los informes lo justifican, serán áreas con alta vida nocturna, ejes comerciales saturados o zonas limítrofes con estaciones de transporte. No se trata de penalizar el uso del vehículo, defienden desde el área de movilidad, sino de modularlo allí donde provoca un problema estructural. La próxima publicación del listado concreto de zonas será clave para conocer el alcance real del cambio.

El crecimiento del SER en los últimos años confirma la transformación de la movilidad en Madrid. Barrios que antes no tenían regulación la han solicitado tras comprobar cómo el tráfico de agitación o el aparcamiento de larga duración restringía las opciones de los propios vecinos. En ese sentido, la nueva normativa apuesta por un modelo más flexible con horarios ampliados donde sea necesario, retirada del horario extra cuando la situación mejore y extensión de la regulación únicamente en áreas que lo pidan o lo justifiquen.