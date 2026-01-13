Giro en la zona SER de Madrid: llega la nueva función de «desaparcar» para ahorrar un pastizal en 2026

Para muchos conductores, los cambios en la zona SER de Madrid no han pasado desapercibidos. Basta con moverse por distintos barrios para encontrarse con nuevas señales, nuevas plazas y un sistema que se está adaptando a la forma en la que realmente se usa el coche en la capital. Sin embargo, el Ayuntamiento lleva meses ajustando detalles, y ahora se acaba de incorporar una función que seguramente alegrará a muchos de los que aparcan actualmente y se ven obligados a tener que sacar un tique para poder estacionar.

Todo forma parte de la actualización de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que define cómo quedará el estacionamiento regulado de aquí en adelante. La ampliación de zonas y los horarios extendidos han generado bastante conversación, pero hay una herramienta que está llamando especialmente la atención porque afecta al día a día: la posibilidad de «desaparcar», algo tan sencillo como terminar antes un tique y recuperar el dinero del tiempo que no se ha consumido. De este modo, y sabiendo que el despliegue de la SER ha llegado ya a barrios donde nunca había existido regulación y lo seguirá haciendo durante 2026, muchos podrán recibir de vuelta el dinero invertido en aparcar si no han consumido el tiempo.

A pesar de que muchos lo verán como algo que les complica más el aparcar en determinadas zonas de Madrid, lo cierto es que la ampliación de la zona SER no deja de ser un movimiento dentro de la estrategia Madrid 360, que busca ordenar la circulación y evitar que ciertas zonas se saturen de vehículos. Para el Ayuntamiento, este rediseño era necesario para adaptar la ciudad a un uso más eficiente del espacio público, pero como decimos, en medio de todos estos cambios, la nueva opción de «desaparcar» se ha convertido en la novedad más práctica. Está disponible en las principales apps autorizadas y permite ajustar lo pagado al minuto real de estancia. Para quienes aparcan varias veces por semana, el ahorro puede ser significativo.

Así será la nueva zona SER de Madrid en 2026

La ampliación del estacionamiento regulado es uno de los grandes cambios que acompañan al nuevo año. En total, 22 barrios han incorporado plazas SER, 17 de ellos por primera vez, lo que eleva el número total de plazas reguladas hasta las 181.500 actuales. Pero esta cifra no será definitiva. Cuando termine el despliegue previsto, la ciudad alcanzará las 258.985 plazas distribuidas en 55 barrios y 13 distritos.

El aumento del estacionamiento regulado también viene acompañado de nuevos horarios, algo que afectará directamente a los conductores que se mueven a diario por la capital. A partir de la nueva ordenanza, el horario podría extenderse más allá de las 21:00 horas entre semana en zonas con saturación de aparcamiento, así como ampliarse después de las 15:00 los sábados. Incluso se contempla su aplicación en domingos y festivos, días que hasta ahora estaban exentos.

El Ayuntamiento sostiene que estas medidas permitirán evitar que ciertas zonas se conviertan en «aparcamientos improvisados», además de facilitar la movilidad diaria y reducir emisiones. En cualquier caso, la reorganización mantendrá los tres tipos clásicos de plazas: verdes para residentes, azules para rotación general y alta rotación en zonas con gran demanda.

La gran novedad: llega la función de «desaparcar»

Aunque los cambios en horarios y zonas han generado debate, es la función «desaparcar» la que más titulares está despertando. Se trata de una herramienta ya operativa en las aplicaciones oficiales del SER, ElParking, Telpark, ParkingLibre, Parclick y Bip&Drive y que introduce un concepto que hasta ahora no existía: pagar solo por el tiempo real que se ha usado.

Con esta opción, el conductor puede finalizar antes de tiempo el tique de estacionamiento desde la misma app. El sistema calcula automáticamente los minutos no consumidos y reintegra el importe sobrante. Dicho de otro modo: si pagaste por una hora y te marchas antes, ya no perderás los minutos que no utilices.

El Ayuntamiento recalca que esta función busca ofrecer un sistema más justo y flexible, especialmente en un momento en que el uso del vehículo privado se combina con transporte público, movilidad compartida o desplazamientos cortos. Además, permite evitar uno de los problemas más comunes del estacionamiento regulado: pagar de más por miedo a quedarse corto en el tiempo.

Por qué esta función puede suponer un ahorro significativo

Aunque a primera vista pueda parecer un cambio que resulta menor, la función de «»desaparcar» en la zona SER de Madrid puede traducirse en una cantidad importante a final del año. En zonas de alta rotación, donde los precios son más elevados, o en desplazamientos breves, los conductores estaban acostumbrados a asumir minutos pagados que no llegaban a utilizar. Con la devolución automática del sobrante, ese margen desaparece. Además, las propias apps destacan que esta medida no requiere ajustes adicionales: el usuario simplemente cancela el tique cuando vuelve al vehículo, y el sistema se encarga del resto.