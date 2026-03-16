La juez de la DANA rabia y prorroga 6 meses más la instrucción tras el varapalo del Tribunal Superior

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido prorrogar otros seis meses las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia que ella instruye. La medida será efectiva a partir del próximo 30 de abril, por lo que el nuevo plazo añadido de instrucción concluirá el 30 de octubre de este 2025. Ruiz Tobarra ha hecho pública esta decisión el mismo día en que ha sufrido un importante varapalo por parte del Tribunal Superior de Valencia. El Alto Tribunal ha decidido rechazar por unanimidad la exposición razonada que ella misma presentó el pasado 24 de febrero contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

La Sala de lo Civil y lo Penal del citado Tribunal Superior ha vuelto a insistir, en el mismo auto en que rechaza juzgar a Carlos Mazón, en que el retraso del mensaje masivo a la población, lo que se conoce como el Es-Alert, aquel trágico 29 de octubre, no causó las muertes. El argumento del Es-Alert era, hasta ahora, el hilo conductor de todo el procedimiento para Ruiz Tobarra. En él se fundamentaban, por ejemplo, las imputaciones de la ex consellera Salomé Pradas, y del ex secretario autonómico, Emilio Argúeso, los dos únicos investigados hasta ahora en la causa.

La juez fundamenta la prórroga en la cantidad de diligencias de investigación que le quedan aún por practicar. En concreto, según Ruiz Tobarra sostiene en el auto comunicado a las partes este lunes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, aún le restan por oír en declaración a perjudicados, testigos y peritos.

Además, manifiesta que la causa es de «gran complejidad» y su objeto «de extrema gravedad», por lo que, según señala, «ha exigido» la práctica de un gran número de pruebas. En base a todo ello, la magistrada entiende que la prórroga es «inevitable».