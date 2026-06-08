Qué hay que plantar para que crezca un olivo: no es un hueso de aceituna como la mayoría cree

Cuando pensamos en cultivar una planta, solemos dar por hecho que basta con plantar su fruto o su semilla para obtener un nuevo ejemplar. Parece lógico: si queremos tomates, plantamos semillas de tomate; si buscamos un manzano, pensamos en una manzana; y lo mismo ocurre con almendras, melocotones o cerezas. Sin embargo, la naturaleza no siempre sigue reglas tan simples. Existen especies cuya reproducción es mucho más compleja y en las que plantar el fruto no garantiza obtener la misma planta que le dio origen.

Es precisamente lo que ocurre con uno de los árboles más emblemáticos del Mediterráneo: el olivo. Aunque muchas personas creen que basta con enterrar un hueso de aceituna para cultivar uno, la realidad es muy distinta.

Pocas plantas tienen una presencia tan arraigada en el paisaje español como el olivo. Sin embargo, uno de los mayores secretos de su cultivo sigue sorprendiendo a quienes intentan plantarlo por primera vez.

La creencia popular sostiene que de una aceituna puede nacer un olivo idéntico al árbol del que procede. Pero los expertos advierten de que esto no es así. Según explica Rafael Fontán, estudioso del olivo y autor del libro La almazara de Catón. Olivos y aceites en Grecia y Roma, plantar un hueso de aceituna no da lugar a un olivo doméstico, sino a un acebuche.

“Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche”, señala el especialista. Se trata del ancestro silvestre del olivo cultivado, una variedad salvaje caracterizada por hojas más pequeñas y frutos de menor tamaño.

El error que cometen muchos aficionados a la jardinería

La explicación se encuentra en la propia genética de la planta. La semilla de una aceituna no conserva exactamente las características del árbol original, sino que regresa a una forma más primitiva de la especie.

Por eso, aunque el acebuche pertenece a la misma familia que el olivo, no producirá las aceitunas de calidad que se obtienen en los cultivos tradicionales ni conservará necesariamente las características deseadas de la variedad de origen.

Este fenómeno explica por qué miles de personas intentan cultivar un olivo a partir de una aceituna sin obtener los resultados esperados.

Lo que realmente hay que plantar para obtener un olivo

La solución no está en la semilla, sino en las ramas. Los expertos coinciden en que la forma más eficaz de cultivar un olivo auténtico es mediante esquejes o estacas procedentes de un ejemplar ya existente.

Estas ramas conservan exactamente la información genética del árbol madre, lo que permite que el nuevo olivo mantenga las mismas características productivas, resistencia y calidad del fruto.

“Hay que utilizar ramas de la variedad deseada”, explica Fontán. Gracias a este método, cada nuevo olivo se convierte en una prolongación directa de generaciones anteriores de árboles cultivados durante siglos.

De hecho, buena parte de los olivos actuales son descendientes de variedades seleccionadas y mejoradas por distintas civilizaciones mediterráneas desde hace miles de años.

Un árbol con más de 7.000 años de historia

Los historiadores sitúan el origen del acebuche hace aproximadamente cinco millones de años en la cuenca mediterránea. Sin embargo, fueron pueblos como los fenicios, griegos y romanos quienes desarrollaron las técnicas de injerto y cultivo que permitieron convertirlo en el olivo que conocemos hoy.

Desde entonces, el árbol se ha asociado a la prosperidad, la paz y la resistencia, convirtiéndose en uno de los pilares de la agricultura mediterránea junto al trigo y la vid.

Las claves para que prospere

Más allá del método de plantación, el éxito del cultivo depende también del entorno. Los especialistas recomiendan elegir terrenos bien drenados y evitar los suelos arcillosos o con tendencia al encharcamiento.

La distancia entre ejemplares también resulta fundamental. Los expertos aconsejan dejar alrededor de nueve metros entre olivos para favorecer su desarrollo y permitir una correcta circulación del aire.

En cuanto al clima, el olivo prospera mejor en zonas templadas, con inviernos suaves y escasas heladas intensas. Las temperaturas extremas por debajo de los -10 grados pueden provocar daños irreversibles en el árbol.

Un legado para generaciones futuras

Una de las características más extraordinarias del olivo es su longevidad. Un ejemplar bien cuidado puede superar fácilmente los 500 años de vida y algunos árboles monumentales del Mediterráneo alcanzan incluso los dos milenios.

Por eso, quienes plantan un olivo suelen hacerlo pensando a largo plazo. No es un árbol que se cultive únicamente para disfrutar de sus frutos, sino también como una herencia viva que puede acompañar a varias generaciones.