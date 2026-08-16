Muere un militar de la UME y dos están heridos durante las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Un militar de la UME ha muerto mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca). Otros dos han resultado heridos al volcar un camión autobomba. Uno de ellos está ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

La UME ha confirmado la noticia y ha querido enviar un mensaje lamentando el fallecimiento del compañero en las labores de extinción del fuego: «Con profundo dolor, lamentamos informar del fallecimiento de nuestro compañero. Todos los componentes de la UME nos unimos al dolor de su familia y compañeros y deseamos una pronta recuperación a los heridos», afirman en redes sociales.

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle las condolencias por el trágico suceso.

«Es verdad que después de las buenas noticias de esta tarde y de que la lluvia nos ha ayudado a que las perspectivas sean algo mejores, hemos tenido la peor de las noticias, la que en ninguno de los casos nos hubiera gustado recibir», ha lamentado Azcón.

Desde Defensa han querido enviar el pésame a la familia y allegados del bombero de la UME fallecido este domingo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su pésame por el militar fallecido en Riglos y alaba la «valentía» de la UME.

⚫️ Nuestro más sentido pésame a la familia y allegados del militar de la @UMEgob fallecido, en acto de servicio, en un accidente en el #IFPeñasDeRiglos y nuestros deseos de pronta recuperación a los compañeros heridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/6BG4KAGZUZ — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 16, 2026

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie de más de 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos.