Sánchez aprovechó su viaje a EEUU para grabarse un vídeo jugando con el alcalde musulmán de Nueva York

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en Nueva York con el alcalde musulmán Zohran Mamdani. El líder del Ejecutivo aprovechó su viaje con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas para grabar un vídeo jugando junto a Mamdani.

«Ser de izquierda significa recibir golpes fuertes. Y darlos», dice el alcalde musulmán en una publicación en X junto al vídeo. Se trata de una frase con doble lectura donde destacaron también afrontar grandes desafíos en política. Tanto Sánchez como Mamdani aparecen en el vídeo jugando tras mantener un encuentro en Gracie Mansion, la residencia oficial de Mamdani.

Con los ojos cerrados, haciendo piruetas y con numerosas carcajadas al ritmo de una música enérgica, ambos tiran bolas de papel a una papelera con el objetivo de encestarlas. Las banderas de Estados Unidos, España y de la ciudad de Nueva York aparecen de fondo.

Mamdani, de 34 años, es un representante del ala más izquierdista del Partido Demócrata y socialista declarado. Él y Sánchez comparten críticas a las políticas del presidente estadounidense, especialmente en materia de gasto militar y la situación en Gaza, donde han usado el término «genocidio» para referirse a la ofensiva israelí.

Asamblea de la ONU

El presidente del Gobierno se reunió junto a Mamdani, donde reivindicó sus políticas y las del alcalde musulmán de Nueva York. Sánchez intervino junto a Mamdani en un acto organizado por el alcalde neoyorquino, bajo el título Construir una economía para la mayoría, y en el que hizo una especial defensa del modelo económico español y de la política migratoria que está llevando a cabo.

Sánchez, asimismo, aseguró que esas políticas, y las que también desarrolla el alcalde de Nueva York, están permitiendo reducir la desigualdad.

Durante su comparecencia, Sánchez no contó con el apoyo ni del 20% del aforo permitido en la Asamblea General de la ONU. El jefe del Ejecutivo, en su viaje a Estados Unidos, quedó desnudo como líder mundial al ver cómo apenas contaba con un puñado de asistentes a su intervención, entre ellos los ministros José Manuel Albares y Sara Aagesen, como parte de la delegación española.