La imagen que desnuda a Sánchez como líder mundial: el 80% de los 1.800 asientos de la ONU, vacíos durante su discurso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contó con el apoyo ni del 20% del aforo permitido en su comparecencia en la Asamblea General de la ONU del pasado miércoles. El jefe del Ejecutivo, en su viaje a Estados Unidos, quedó ‘desnudo’ como líder mundial al ver cómo apenas contaba con un puñado de asistentes a su intervención, entre ellos los ministros José Manuel Albares y Sara Aagesen, como parte de la delegación española.

El General Assembly Hall es el salón principal en el que se celebran los discursos de los líderes políticos mundiales durante la Asamblea General de la ONU, y según fuentes oficiales, tiene capacidad para 1.800 personas. Las imágenes, durante la intervención de Pedro Sánchez en el mismo, no dejan lugar a dudas. El líder español fue uno de los menos apoyados en cuanto a asistentes al acto, y el aforo no llegó ni al 20%, que supondría 360 asientos ocupados.

Otros líderes políticos como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contaron con más asistentes en sus respectivas comparecencias en el mismo salón y en los mismos días, si bien ambos, y por supuesto Sánchez, quedaron muy por detrás en cuanto a afluencia en comparación con la que pudo acaparar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su aparición provocó un lleno en el General Assembly Hall de la Asamblea de la ONU.

La delegación española, liderada por Pedro Sánchez, también contó con Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea. Ambos permanecieron atentos al discurso de Sánchez en la ONU, conformando, junto a otros miembros de la comitiva española, el principal y único núcleo en el que se vieron varios asientos ocupados en la misma zona, entre las autoridades.

El viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de la ONU empezó con la noticia de su rechazo a asistir a la recepción de Donald Trump, alegando «motivos de agenda», y continuó con un discurso que destacó más por el vacío de los asientos del salón que por el contenido del mismo.

Sánchez en la ONU y Harvard

El presidente del Gobierno, que este viernes ya se encuentra de vuelta en España, también asistió a la prestigiosa Universidad de Harvard, donde el jueves se sometió a las preguntas de alumnos del centro educativo, si bien algunos españoles no pudieron asistir pese a tener entrada. Esta medida, que se tomó desde la organización para evitar preguntas incómodas, le salió rana a Sánchez, ya que un estudiante, Peter, experto en IA y seguridad, cuestionó al jefe del Ejecutivo sobre la corrupción que acorrala tanto a su partido como a su entorno familiar.

El alumno de Harvard enlazó las ideas de Sánchez sobre inteligencia artificial con «cómo, a menudo, el dinero corrompe la política» y así preguntó «por el hecho de que su mujer, su hermano, su ex fiscal general, su antiguo jefe de gabinete y la asistente personal de su mujer figuren en nueve investigaciones por corrupción en curso sobre su Gobierno».

Sánchez, visiblemente sorprendido, mintió al asegurar que su hermano, condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, «no es culpable» y habló de «política sucia» mientras señalaba tanto al alumno por prejuzgar como a la oposición del PP y a la extrema derecha.