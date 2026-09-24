Sánchez describe en la ONU como «difícil» el momento que vive una Ceuta invadida y paralizada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ponerse del lado de los invasores de Ceuta en su discurso ante la Asamblea General de la ONU de este jueves, donde no ha salido de sus labios ni una palabra contra Marruecos. Se ha limitado a describir como «difícil» el momento que vive una Ceuta invadida y paralizada.

Sánchez, en el habitual tono pausado de docente que utiliza cuando sube a una tribuna, ha atribuido a «la desigualdad, la desesperación y la desinformación» la situación en Ceuta, que ha descrito ante la ONU, como viene haciendo en cada intervención, como «una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años» y ante la cual ha llamado a «no convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad».

Pero ni una palabra hacia Marruecos o su responsabilidad en la invasión del pasado 30 de julio, como dijo el día anterior en la CNN. Sólo 24 horas antes, Sánchez culpó por primera vez a Rabat, dos meses después, de la avalancha masiva: «Su control de fronteras falló», dijo.

Esta noche, en la ONU, se ha limitado a destacar que «la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años», describiendo como «difícil» el momento que vive Ceuta. Una Ceuta paralizada, donde miles de invasores deambulan por las calles y donde la delincuencia se ha elevado, según las autoridades de la ciudad.

Sánchez ha argumentado que «la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad». «Pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta», ha rebatido, afirmando que «su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los Derechos Humanos».

Por otro lado, ha lanzado sus dardos habituales contra Netanyahu y contra Trump o Milei, a estos dos últimos sin citarlos.

Ha defendido también que una mujer debe ser la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, y ha concretado que debe ser latinoamericana.