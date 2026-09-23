Bertín Osborne habla en ‘El Hormiguero’ sobre su vasectomía: «Cuando salí de la operación caminaba como si montara a caballo»

Este miércoles 23 de septiembre, Bertín Osborne ha visitado El Hormiguero y ha charlado con Pablo Motos sobre cómo ha pasado el verano y qué proyectos tiene entre manos. Ha hablado de su gira de despedida y de los problemas de salud que le han obligado a cancelar varios conciertos durante los últimos dos meses.

«Me dio una neumonía y me quedé un poquito mejor que muerto. Me asfixiaba. Estuve meses sin hacer nada, pero ya estoy bien», ha contestado Osborne cuando le han preguntado sobre su estado de salud. Es más, el cantante ha recordado que ha estado hace poco en Oviedo y lo que más recuerda es que: «Me puse de sidra… No podía cantar casi. Esos son litros y litros de sidra. Qué maravilla es Asturias y qué maravilla de país. Este país está lleno de gente cojonuda». Esta última frase arrancó el aplauso del público y del mismísimo Pablo Motos.

«Tengo los huevos demasiado grandes»

Hablando de los productos alimenticios de su empresa, Motos le ha preguntado a Osborne si también vende «los huevos de Bertín» y el invitado ha dicho, en tono irónico, que desde que le hicieron la «capación» (una vasectomía» tiene los testículos «demasiado grandes». «Era un alarde innecesario sacar unos huevos que son medianos cuando en realidad eso era…», ha bromeado el andaluz.

«¿La vasectomía duele de verdad?», le ha preguntado Motos, a lo que Bertín ha contestado: «No, porque a mí me durmieron. Dije que si me van a tocar ahí, a mí tengo que estar dormido. Además, eran todos tíos. Por eso dije que me durmieran. Esas experiencias prefiero no tenerlas».

«Cuando salí de la operación caminaba como si montara a caballo porque aquello había crecido mucho», ha confesado el cantante. «¿Qué es lo que creció exactamente?» ha querido saber Motos, a lo que Bertín ha respondido: «Todo en general». «Como una mortadela sin cortar·», ha querido adivinar el presentador de El Hormiguero.

Bertín ha confesado que se hizo la vasectomía por una razón muy concreta: «Pensé que iba a tener un hijo de generaciones muy distintas: Milenials, generación X, Z… Los tengo todos. Dije: Tengo que parar, con esto no puedo vivir. Eso sí, tuve un efecto secundario: iba al baño, apuntaba a ese lado (la izquierda) y salía a la derecha».

Motos le ha preguntado cuánto tiempo tardó Bertín en «comprobar que aquello funcionaba» después de la operación y Osborne ha respondido: «Me dijeron que una semana y al principio me costó, me dio un poquito de repelús.

¿La primera erección después de la vasectomía da repelús o pánico?», ha querido saber Motos. «Da un poco de canguelo porque aquello aún no se había puesto en su tamaño natural y era demasiado grande, y pensé si eso podía hacer daño. Lo expliqué y dije que esto no era siempre así», ha reflexionado el cantante., «¿Aquello era enorme?», ha insistido Motos, a lo que el invitado ha confirmado que «si».