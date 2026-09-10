Bertín Osborne desvela lo que le pasó tras la vasectomía: «Coges un buen tamaño, pero el médico me dijo que no se iba a quedar así»
Bertín Osborne reaparece tras someterse a una vasectomía: «Y eso que no me has visto desnudo»
Bertín Osborne anuncia que se ha sometido a una vasectomía y desvela qué le ha dicho su médico
Hace justo un año, Bertín Osborne confesó públicamente que había decidido someterse a una vasectomía para terminar con la posibilidad de volver a ser padre. Lo hizo desde el plató de Emparejados, donde explicó que sus hijas llevaban tiempo insistiéndole en que pasara por quirófano, sobre todo después de que diera la bienvenida a David, su séptimo hijo.
Desde entonces, no se habían conocido más detalles sobre su operación, pero con motivo de su regreso a los escenarios, el artista ha visitado de nuevo la pequeña pantalla, concretamente el programa Y ahora Sonsoles, y ha sido allí donde ha vuelto a hablar sin tapujos sobre su intervención, desvelando anécdotas de su posoperatorio que hasta ahora se había guardado para él mismo. «Dicen que no duele, pero es mentira. Es como si te hubiera pegado dos puñetazos», comenzaba a explicar.
Entrando todavía más en detalles sobre las secuelas de la intervención, Bertín Osborne confesaba que también tuvo que enfrentarse a una consecuencia de lo más inesperada. Una situación que ahora recuerda entre risas, pero que durante varios meses llegó a resultarle bastante incómoda en su día a día. «Cuando me caparon, no sé por qué, cuando iba a hacer pipí, apuntaba a la izquierda, y me salía para la derecha. De verdad. Ya está mejor, pero he estado cuatro o cinco meses apuntando así… Se lo dije al médico y le entró la risa, pero ya se me ha pasado», relataba con su habitual sentido del humor, asegurando que tuvo que estar haciendo pis sentado durante un tiempo. Aun así, a pesar de que en un principio fue una molestia, ahora parece que se ha convertido en una anécdota más.
Pero no solo eso. Y es que, haciendo gala de su sinceridad y naturalidad más absoluta, Bertín también reveló que la operación también provocó un cambio considerable en el tamaño de sus partes íntimas. «Coges un tamaño que, qué alegría. Pero el médico me dijo que no se iba a quedar así», explicaba.
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¿Cómo se encuentra Bertín Osborne?
Además de este divertido momento, Bertín Osborne también habló sobre cómo se encuentra después de atravesar diferentes baches de salud que le han obligado a paralizar su agenda profesional durante varias semanas. «Estoy perfecto. Hago deporte todos los días y puedo estar una hora y media sin cansarme», explicaba. Señalaba que en los conciertos se ahogaba a raíz de los problemas respiratorios que arrastra desde su primer contagio de Covid en 2024 y las graves neumonías posteriores de las que ha sido diagnosticada. Bertín señalaba que, afortunadamente, estos problemas ya estaban solucionados, pero al mismo tiempo reconocía que «había estado muy chungo». «Siempre pensaba que no me iba a morir. Tiene que ser una cosa más gorda para que yo palme», concluía.