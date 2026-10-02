Tom Cruise, a los 64 años, revela su secreto para mantenerse en forma: «Entreno los siete días de la semana»
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Tom Cruise ha convertido la preparación física en una parte más de su trabajo. A sus 64 años, el actor continúa participando en producciones que exigen resistencia, fuerza, coordinación y una gran capacidad para afrontar escenas de acción. Su rutina no se basa únicamente en pasar horas en el gimnasio, sino en mantener una actividad física constante y combinar diferentes disciplinas. Running, escalada, senderismo, kayak, buceo y entrenamientos de resistencia forman parte de sus hábitos, junto con una alimentación cuidada. La clave está en que no espera a tener una película de acción para ponerse en forma: el ejercicio lleva años integrado en su día a día.
Entrena los siete días de la semana
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