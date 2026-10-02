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Tom Cruise, a los 64 años, revela su secreto para mantenerse en forma: «Entreno los siete días de la semana»

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Tom Cruise. (Foto: EuropaPress)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Tom Cruise ha convertido la preparación física en una parte más de su trabajo. A sus 64 años, el actor continúa participando en producciones que exigen resistencia, fuerza, coordinación y una gran capacidad para afrontar escenas de acción. Su rutina no se basa únicamente en pasar horas en el gimnasio, sino en mantener una actividad física constante y combinar diferentes disciplinas. Running, escalada, senderismo, kayak, buceo y entrenamientos de resistencia forman parte de sus hábitos, junto con una alimentación cuidada. La clave está en que no espera a tener una película de acción para ponerse en forma: el ejercicio lleva años integrado en su día a día.

Entrena los siete días de la semana

Uno de los aspectos más llamativos de la rutina de Tom Cruise es su constancia. El actor explicó hace años que entrena los siete días de la semana y que entiende el ejercicio como una actividad cotidiana, comparable a lavarse los dientes. De hecho, esta regularidad hace que, cuando comienza a preparar una nueva película, no tenga que recurrir necesariamente a un plan físico extremo para ponerse en forma desde cero.

La idea es mantener el cuerpo activo durante todo el año. Esto le permite afrontar con una mayor preparación las exigencias físicas de sus películas, especialmente aquellas en las que realiza personalmente buena parte de las escenas de riesgo.

El propio Cruise ha explicado esta filosofía de manera muy gráfica: «Si te fijas en mi vida, podrías decir que me gusta estar al borde del precipicio, tanto física como metafóricamente. Es decir, veo la vida como una aventura, y siempre ha sido así».

 

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Resistencia y entrenamiento de cuerpo completo

Más que centrarse exclusivamente en ganar músculo, la preparación física de Cruise está orientada a conseguir un cuerpo resistente y preparado para moverse. Los expertos consultados apuntan a entrenamientos de resistencia de cuerpo completo combinados con ejercicio cardiovascular.

Este enfoque tiene sentido teniendo en cuenta el tipo de escenas que protagoniza. Saltar, correr, escalar, mantener el equilibrio o soportar largas jornadas de rodaje requieren algo más que fuerza puntual. La resistencia y la capacidad de controlar el propio cuerpo son fundamentales.

Además, el actor no limita su actividad al gimnasio. Entre sus deportes habituales aparecen la escalada, el senderismo y el running, pero también actividades como el kayak o el buceo. La variedad forma parte de su manera de mantenerse activo y evita que todo el entrenamiento dependa de las máquinas o las pesas.

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Tom Cruise. (Foto: EuropaPress)

Una preparación pensada para sus escenas de acción

La condición física de Cruise está directamente relacionada con su carrera cinematográfica. El actor es conocido por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo y por asumir acrobacias especialmente exigentes en películas como Misión: Imposible o Top Gun: Maverick. Por eso, su entrenamiento no busca únicamente una determinada apariencia física, sino estar preparado para las demandas concretas de cada rodaje.

En Top Gun: Maverick, por ejemplo, el entrenamiento de los actores incluyó una preparación específica para soportar las exigencias de los vuelos. El equipo trabajó durante meses con diferentes aeronaves antes de llegar a los F/A-18, mientras que las secuencias aéreas exigían varias horas de trabajo en determinados días.

 

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Quince pequeños tentempiés en lugar de grandes comidas

La alimentación también ocupa un lugar importante en esta rutina. Hace unos años, Daily Mail publicó que Cruise seguía un esquema basado en 15 pequeños tentempiés a lo largo del día en lugar de tres comidas abundantes, aunque este dato corresponde a informaciones anteriores y no a un menú actual confirmado por el actor.

Dentro de esa alimentación se priorizan alimentos como las verduras y las proteínas magras, mientras que se reducen los productos ultraprocesados y los alimentos con grandes cantidades de azúcar. Las proteínas se preparan, mediante cocciones a baja temperatura.

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