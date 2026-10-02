La primera serie de televisión de acción real de ‘Fast & Furious’ es una realidad: «Los fans querían más»

Por si diez largometrajes y un spin-off no fuesen un recorrido lo suficientemente amplio para una franquicia, al combustible de la saga Fast & Furious todavía le alcanza para llevar al universo automovilístico de Universal Pictures al terreno de la ficción televisiva. Esto lo sabemos desde el pasado mes de mayo, cuando el propio Vin Diesel, protagonista absoluto de la propiedad intelectual, anunció las ambiciosas intenciones de la major. Sin embargo, lo que sí supone una novedad es que Peacock ha dado luz verde a la primera serie de televisión de la IP.

El proyecto estará escrito por Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes ejercerán como showrunners y coproductores ejecutivos, junto a Diesel. Todavía se desconoce el punto argumental de la primera serie de acción real de Fast & Furious, ya que la narración podría viajar tanto al pasado de los protagonistas como ir más allá de la historia principal, poniéndonos en la piel de roles que tengan algún tipo de conexión con Dominic Toretto y su familia.

Daniels es conocido por su trabajo como guionista en Hijos de la anarquía, mientras que Coleman ha sido uno de los responsables de proyectos en clave de thriller policial, como Shades of Blue y 9-1-1: Lone Star.

La primera serie de ‘Fast & Furious’ llegará a Peacock en 2028

En la presentación de hace cinco meses, Diesel anunció que había otras tres series de la franquicia en desarrollo. Una con Nick Wooton, responsable de The Endgame, otra con Ingrid Escajeda, showrunner de Griselda y una última de la mano de Joe Henderson, guionista de Lucifer.

Según revelaba Deadline, el primer serial de Fast & Furious aterrizará en Peacock en 2028. En España, seguramente, la terminaremos viendo a través de la plataforma que gestiona la exclusividad de los productos audiovisuales de Universal en nuestro país, SkyShowtime.

En el evento Upfront celebrado en Nueva York, NBCUniversal apostó por el actor que encarna al patriarca de la saga para explicar la necesidad y la ambición de dar ese salto a los formatos del streaming.

«Como todos saben, valoramos mucho estas películas, pero en la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más; querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión», apuntaba Diesel.

En ese momento, la estrella también reveló que supo que la expansión narrativa era una gran idea con la presencia de Donna Langley. La directora de la compañía asumirá la supervisión de la división de televisión del estudio: «Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el ámbito televisivo».

‘Fast Forever’ está en camino

Antes del estreno de la primera serie de acción real de la marca, la saga principal se despedirá con Fast Forever. La undécima cinta de la franquicia supondrá el punto y final del extenso arco de los personajes que nos han acompañado desde el filme original, estrenado en 2001.

Dirigida por Louis Leterrier, la película recuperará las raíces de la primera entrega, regresando a los orígenes de las carreras callejeras de Los Ángeles. Fast Forever se estrenará en cines el 17 de marzo de 2028.