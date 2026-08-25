El equipo de «Fast and Furious» se reúne después de 25 años y se acerca el final de la saga

La película Fast & Furious se estrenó en 2001 y se convirtió en todo un éxito en los cines de todo el mundo. Después de diez películas más en estos momentos es una de las franquicias preferidas por muchos espectadores que han disfrutado de sus escenas de acción durante más de veinte años. Con motivo del 25º aniversario del estreno de la primera película el reparto de estas cintas de acción se reunió en Los Ángeles y se hizo una proyección especial de Fast & Furious al que asistieron los actores Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Tyrese Gibson. También acudió al evento Meadow Walker, hija del fallecido actor Paul Walker. Un emotivo encuentro en el que se recordó cómo comenzó esta gran aventura cinematográfica y lo que supuso para todos.

En la primera película de la saga Fast & Furious, la cual se puede ver en Netflix, se da a conocer la historia de una misteriosa banda de delincuentes que se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. Debido a esta complicada situación, la policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El elegido es el joven y atractivo Brian que se infiltra en este complicado mundo y allí conoce a Dominic, el rey indiscutible del cotarro. Todo se complica cuando Brian se enamora de la hermana de Dominic.

Este fue el punto de partida de esta saga que se centra en el tema de las carreras ilegales y en el que no faltan escenas de acción, violencia y también romances inesperados. Los protagonistas de esta primera entrega fueron los actores Vin Diesel que interpretaba el papel de Dominic Toretto, Paul Walker el de Brian O’Conner, Michelle Rodriguez a Letty Ortiz y Jordana Brewster a Mia Toretto. En 2013 y con solo 40 años falleció el actor Paul Walker y para terminar el rodaje de la séptima película de la saga sus hermanos menores Caleb y Cody Walker fueron los dobles de cuerpo.

Las secuelas de la película Fast & Furious

Después del estreno de la primera cinta Fast & Furious en 2001 llegó dos después a las salas de cine de todo el mundo Fast & Furious 2, la cual fue dirigida por John Singleton, y en 2006 la tercera entrega Fast & Furious: Tokyo Drift que fue dirigida por Justin Lin. Pero la aventura no se quedó ahí porque después se estrenaron otras tres secuelas que dirigió también Lin: Fast & Furious 4 (2009), Fast & Furious 5 (2011) y Fast & Furious 6 (2013).

La séptima entrega se estrenó en 2015 y fue dirigida por James Wan y en 2017 llegó a las salas de cine Fast & Furious 8 o Fate of the Fierce dirigida por F. Gary Gray. Por último, en 2019 se estrenó la película destacada Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dirigida por David Leitch y protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Las dos últimas películas de esta franquicia, que también incluye una serie, videojuegos y cortometrajes, han sido Fast & Furious IX en 2019 dirigida por Justin Lin que coescribió el guion con Daniel Casey y su secuela Fast & Furious X en 2021 dirigida por Louis Leterrier y escrita por Justin Lin.

La última entrega de esta conocida franquicia

La buena noticias para los seguidores de esta franquicia es que el estreno de la undécima y última entrega está programado para el 17 de marzo de 2028. Una fecha muy esperada por sus fans porque esta película ha sufrido diversos retrasos por los recortes en su presupuesto que al principio era de 250 millones de dólares y la productora Universal Pictures decidió que no aprobaría la producción hasta que los gastos se redujeran en un 20%.

También estos retrasos se han debido a haber cambiado en varias ocasiones de guionista porque Vin Diesel está empeñado en que la historia sea profunda y realista y que vuelva a los orígenes de la franquicia. De hecho el actor Vin Diesel ha explicado hace poco en sus redes sociales lo siguiente: «No tienes ni idea… Cuando llegue el 17 de marzo de 2028, agradecerás a Dios por haber visto la primera parte en cines este verano. Acabo de leer el guion de Fast Forever de Mike Leslie. Es el mejor guion que he leído en los últimos diez años. Sigo llorando».

Por lo tanto los seguidores de la franquicia Fast & Furious están de enhorabuena porque, aunque la fase de preproducción ha sido compleja y conflictiva, al final ya se ha anunciado que la película se estrenará en marzo de 2028. Esta nueva cinta será dirigida de nuevo por Louis Leterrier, el cual ya se encargó de la décima entrega, y como protagonistas se espera que estén Vin Diesel como Dominic Toretto, Michelle Rodriguez como Letty Ortiz, Dwayne Johnson como Luke Hobbs y también el actor Jason Momoa que dará vida al personaje del villano Dante Reyes .