Quién es Francisco Utrera, el empresario que se casa con la hija de Emilio Aragón y se mueve a la ‘jet set’ madrileña

El clan Aragón está de enhorabuena. En 2027, Macarena, la hija mediana de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, pasará por el altar junto a Francisco Utrera Antón tras dos años de una discreta relación sentimental. A través de redes sociales, Maca —así es como la llama su entorno más cercano— anunció su compromiso matrimonial con su pareja. Una pedida de mano atípica —al igual que la joya que le regaló su ya prometido— que no ha tardado en sumar miles de comentarios y likes en el universo 2.0. «Que alguien me pellizque. Nosotros. Y todo lo que viene, Francisco, no en mis mejores sueños… Sí, quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. «Mil millones de veces sí», escribió en su perfil personal. Una noticia que llena de alegría a la familia y que pone en el ojo mediático tanto a Maca —que siempre ha sido la más desconocida de los hermanos Aragón— como a su prometido, del que ya se conoce parte de su identidad.

¿Quién es Francisco Utrera Antón, el futuro marido de Maca?

Si por algo se caracterizan los hijos de Emilio Aragón, pese al peso de su apellido, es por su discreción en su vida privada. De hecho, tanto Icíar como Nacho Aragón siempre han defendido que nunca han hecho uso de su apellido para triunfar en el mundo empresarial. Menos aún Maca, que en las últimas horas ha copado numerosos titulares por su boda. Una noticia que indirectamente ha puesto en primera fila a su prometido, Francisco Utrera (43 años), desconocido hasta hoy en los medios, pero no en la jet set.

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Su boda, que será una de las más esperadas del próximo año, reunirá a algunos miembros de la aristocracia española —por parte del novio—, como Álvaro Falcó, Alonso Aznar, Carlos Torretta —y por ende su mujer, Marta Ortega—, o los hermanos Carlos y Felipe Cortina, íntimos amigos del yerno de Emilio Aragón.

Quizás parte de su amistad con los mencionados viene de su apellido. El futuro marido de Macarena Aragón tiene sangre nobiliaria. Francisco es nieto de María del Carmen Antón Suanzes y bisnieto de Juan Antonio Suanzes Fernández, una de las personalidades más importantes de la política industrial del siglo XX.

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Sin embargo, y más allá de su sangre y apellido, Francisco Utrera tiene una importante reputación en el mundo empresarial. Tras formarse en finanzas en Berkeley, California, ha estado ligado a la banca de inversión y energías renovables. De hecho, y al igual que su familia política, ha apostado por el emprendimiento y en 2014 cofundó LightBros junto a Forest Bakker, una empresa dedicada a la creación de contenidos y producción audiovisual.

En cuanto a su vida personal, lo cierto es que hasta hace unas horas era un desconocido para el papel couché y, ahora, con su compromiso con Macarena, su nombre ha sido uno de los más buscados en las últimas horas.