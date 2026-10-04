La reboda de Pepa Muñoz y Mila Nieto 20 años después: Almeida como maestro de ceremonias y Ana Rosa Quintana o Cari Lapique entre los VIP

Madrid ha sido este fin de semana el escenario de una celebración muy especial. Pepa Muñoz y Mila Nieto han vuelto a darse el sí, quiero rodeadas de sus amigos y familiares cuando se cumplen 20 años desde que decidieron comenzar una vida juntas. Una fecha tan señalada merecía una celebración a la altura y la pareja reunió a más de un centenar de invitados en su finca de Las Rozas.

La lista de asistentes fue un auténtico desfile de rostros conocidos. Ana Rosa Quintana, Lourdes Montes y Fran Rivera, Cari Lapique, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o Samantha Vallejo-Nágera, que acudió acompañada de su hijo Roscón, no quisieron perderse esta jornada en la que Pepa y Mila volvieron a celebrar su historia de amor.

La finca tenía, además, un significado muy especial para la chef. Es allí donde Pepa tiene su particular ‘huerto laboratorio’, uno de los rincones que mejor representan su pasión por la gastronomía y donde los tomates se han convertido en grandes protagonistas. No es extraño que cada temporada comparta con sus seguidores el proceso para preparar y conservar su salsa de tomate.

El tiempo amenazaba con complicar la jornada, pero finalmente la lluvia dio una tregua y el sol terminó acompañando a la pareja. La celebración comenzó con José Luis Martínez-Almeida ejerciendo de maestro de ceremonias y con un grupo de amigos que han sido testigos de estas dos décadas de historia. Los Morancos, El Turronero, Cari Lapique, Jaime Martínez-Bordiú y Samantha Vallejo-Nágera estuvieron entre los invitados. Y si hubo alguien que vivió la fiesta con especial intensidad, fue Roscón. El hijo de Samantha Vallejo-Nágera se convirtió en uno de los grandes animadores de la jornada y, por lo que pudo verse en las redes sociales, no tuvo demasiados problemas para conseguir que los invitados se levantaran de la mesa y terminaran bailando.

Una celebración llena de detalles

Pepa y Mila también quisieron que sus hijas tuvieran un papel protagonista. Lola y Candela ejercieron como damas de honor y una de ellas hizo el viaje desde Estados Unidos, donde estudia, para poder acompañar a sus madres en una fecha tan importante.

La ceremonia tuvo todos los ingredientes para convertir la renovación de votos en uno de los momentos más especiales del día. Las protagonistas recorrieron un pasillo hasta encontrarse con un amigo sacerdote que se encargó de darles su bendición. Después llegó el momento de disfrutar y el baile inicial fue un flamenco interpretado por Los Apresa. La música terminó haciendo el resto. César Cadaval, Francisco Rivera, Manuel Díaz o Virginia Troconis fueron algunos de los invitados que se animaron a ocupar la pista de baile. Las imágenes compartidas durante la celebración muestran una fiesta en la que la etiqueta quedó rápidamente a un lado para dejar paso a la diversión.

Los pequeños detalles también hablaban de la historia que Pepa y Mila llevan construyendo desde hace dos décadas. Sobre las mesas, los invitados encontraron un pin con un corazón y una frase que resumía perfectamente el motivo de la celebración: «Historia de amor LM». También hubo espacio para la devoción familiar, con cuatro medallas de la Virgen del Rocío colgadas de uno de los árboles.

La decoración estuvo muy ligada a la personalidad de Pepa. Pimientos y tomates protagonizaban una espectacular composición a modo de cascada a la entrada del comedor, mientras que desde el techo colgaban varias palabras que resumen los pilares sobre los que la pareja ha construido su vida juntas: amor, trabajo, lealtad, esfuerzo, fidelidad y confianza.

Y, tratándose de Pepa Muñoz, la gastronomía tenía que ocupar un lugar destacado. El menú llevó hasta la finca algunos de los platos y productos que forman parte de la identidad de El Qüenco de Pepa. La comida comenzó con encurtidos, gildas, boquerones en vinagre y mejillones, antes de dar paso a una selección de embutidos y quesos. Después llegaron los platos principales, con paellas, arroces, pescados, mariscos y carnes. Para el final quedaba uno de los grandes protagonistas de la celebración: una enorme tarta de nata y fresas de Brela Bakery que, además, contó con la colaboración de Roscón en su decoración.

Pero más allá de los invitados, la música o el menú, la celebración tenía un significado que iba mucho más allá de una fiesta. Pepa ha reconocido en alguna ocasión que hubo momentos en los que su relación con Mila no fue fácil y que durante años tuvieron que enfrentarse a una sociedad que no siempre entendía su historia. Veinte años después, los tiempos han cambiado y ellas han podido celebrar su amor sin esconderse, rodeadas de sus hijas, sus amigos y las personas que han acompañado su historia.