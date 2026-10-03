Paul McCartney sobre la vejez y la melancolía a sus 84 años: «La tristeza es felicidad con una chaqueta negra»

Paul McCartney ha pasado más de seis décadas poniendo música a algunas de las emociones más reconocibles de varias generaciones.

A sus 84 años, el músico británico continúa mirando hacia su trayectoria con una perspectiva en la que la experiencia, la memoria y el paso del tiempo ocupan un lugar cada vez más importante. En esa revisión de su legado aparece también una reflexión sobre la tristeza y la melancolía, dos estados de ánimo que el artista no contempla necesariamente como contrarios a la felicidad.

«La tristeza es felicidad con una chaqueta negra». La frase resume una manera particular de entender las emociones y explica, en buena medida, por qué la melancolía ha estado tan presente en algunas de las composiciones que han acompañado a McCartney durante su carrera.

Lejos de presentar la tristeza como un estado que deba ser rechazado, su planteamiento invita a contemplarla como otra forma de experimentar y expresar aquello que ocurre a lo largo de una vida.

Más de seis décadas de canciones

La trayectoria de Paul McCartney está inevitablemente ligada a Los Beatles, pero su recorrido musical no terminó con la disolución del grupo. Desde entonces, el compositor ha desarrollado una extensa carrera en solitario y junto a diferentes formaciones, construyendo un repertorio en el que conviven el pop, el rock, la música clásica y diferentes aproximaciones a la composición.

Durante más de 60 años de actividad artística, McCartney ha escrito canciones capaces de abordar asuntos tan distintos como el amor, la pérdida, la nostalgia, la soledad o la esperanza. Algunas de sus obras más conocidas demuestran que las emociones menos luminosas también pueden convertirse en una fuente de inspiración.

Esa relación con la melancolía adquiere un significado diferente cuando se contempla desde la madurez. La experiencia acumulada permite observar determinadas vivencias con distancia y comprender que sentimientos aparentemente contrapuestos pueden convivir. La alegría no elimina necesariamente la tristeza, del mismo modo que un recuerdo doloroso no impide conservar momentos felices asociados a él.

Pasado, presente y futuro

La creación artística ha recurrido históricamente a emociones complejas. La nostalgia, la pérdida o la incertidumbre han servido como punto de partida para canciones, novelas, películas y obras pictóricas. En ese contexto, la melancolía no tiene por qué interpretarse exclusivamente como una experiencia negativa.

La reflexión atribuida a McCartney plantea precisamente esa transformación. Cuando habla de la tristeza como una felicidad vestida con una «chaqueta negra», propone una imagen que permite entender ambas emociones como partes de una misma experiencia humana.

No se trata tanto de negar la tristeza como de cambiar la forma de mirarla. Una pérdida puede provocar dolor y, al mismo tiempo, despertar recuerdos valiosos. Una etapa que termina puede generar nostalgia, pero también abrir la puerta a nuevas experiencias. En la creación musical, esa mezcla de sensaciones puede convertirse en una materia especialmente fértil.

Mirar atrás sin quedarse en el pasado

Llegar a una edad avanzada después de una carrera como la de Paul McCartney supone convivir inevitablemente con un legado extraordinario. Sin embargo, revisar el pasado no significa necesariamente quedar atrapado en él. Su trayectoria demuestra que la memoria puede convertirse también en una herramienta creativa.

La madurez introduce además una perspectiva distinta sobre cuestiones que durante la juventud pueden parecer definitivas. Las pérdidas adquieren otro significado, los recuerdos se reorganizan y determinados episodios pueden contemplarse con una distancia que antes no existía.

En ese proceso, la nostalgia puede actuar como un vínculo entre diferentes etapas de una misma vida. No necesariamente se trata de querer regresar a un momento anterior, sino de reconocer la importancia que tuvo y aceptar que forma parte de la identidad presente.

La reflexión de McCartney encaja con esa mirada. Su manera de hablar de la tristeza evita presentarla como un fracaso emocional y la sitúa dentro de un paisaje mucho más amplio, en el que la felicidad y la melancolía pueden coexistir.

Una emoción que también puede ser belleza

La música de Paul McCartney ha demostrado durante décadas que una canción no necesita transmitir alegría para resultar reconfortante. En ocasiones ocurre precisamente lo contrario: una melodía marcada por la nostalgia puede acompañar a quien atraviesa una pérdida o poner palabras a sentimientos difíciles de expresar.

Esa capacidad para convertir las emociones personales en algo reconocible para millones de personas explica parte de la permanencia de su obra. La tristeza, cuando se transforma en una canción, deja de ser únicamente una experiencia individual y puede convertirse en un lugar de encuentro para quienes escuchan.

Quizá por eso su imagen de la «chaqueta negra» resulta tan elocuente. La felicidad puede adoptar diferentes formas y, en ocasiones, llegar acompañada de nostalgia. Para un compositor que ha dedicado buena parte de su vida a transformar sentimientos en canciones, la melancolía no tiene por qué ser el final de nada. Puede ser, sencillamente, otra manera de contar una historia.