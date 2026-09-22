La reflexión de Paul McCartney que ha dado de qué hablar: «Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas»

James Paul McCartney (Liverpool, 18 de junio de 1942) es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos y, junto con Ringo Starr, el único miembro que sigue vivo de The Beatles, una de las mejores bandas de la historia de la música. Después de su separación, también ha tenido éxito en una carrera en solitario en la que también ha destacado por su faceta como escritor, pintor, actor y por sus ejercicios de filantropía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última frase viral y las mejores frases de Paul McCartney.

Paul McCartney está considerado uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Como letrista de The Beatles y después en su carrera en solitario, ha vendido más de 100 millones de álbumes y 100 millones de sencillos y su obra más importante es Yesterday, que está considerada la canción con más versiones de la historia. Tras separarse de la mítica banda de Liverpool, fundó el grupo Wings, con el que también gozó de notable éxito y el mayor ejemplo es la canción Mull of Kintyre, que es uno de los sencillos más vendidos en la historia del Reino Unido.

Su gran obra musical le ha hecho ganar hasta 21 Premios Grammy, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock y ha recibido los dos rangos más importantes de Reino Unido: primero fue distinguido con la Orden del Imperio Británico y después fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música. Una clasificación de la revista Rolling Stone le ha catalogado como el undécimo cantante más importante de todos los tiempos y el segundo compositor, solo superado por Bob Dylan.

La reflexión viral y las mejores frases de Paul McCartney

«Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas». Esta es la última reflexión viral de un Paul McCartney que a lo largo de su vida y obra ha dejado un sinfín de éxitos y también algunas frases que han sido un legado para los jóvenes que quieren empezar en el mundo de la música. Estas son sus mejores frases: