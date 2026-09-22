La reflexión de Paul McCartney que ha dado de qué hablar: «Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas»
La reflexión viral y las mejores frases de Paul McCartney, componente de The Beatles
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James Paul McCartney (Liverpool, 18 de junio de 1942) es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos y, junto con Ringo Starr, el único miembro que sigue vivo de The Beatles, una de las mejores bandas de la historia de la música. Después de su separación, también ha tenido éxito en una carrera en solitario en la que también ha destacado por su faceta como escritor, pintor, actor y por sus ejercicios de filantropía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última frase viral y las mejores frases de Paul McCartney.
Paul McCartney está considerado uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Como letrista de The Beatles y después en su carrera en solitario, ha vendido más de 100 millones de álbumes y 100 millones de sencillos y su obra más importante es Yesterday, que está considerada la canción con más versiones de la historia. Tras separarse de la mítica banda de Liverpool, fundó el grupo Wings, con el que también gozó de notable éxito y el mayor ejemplo es la canción Mull of Kintyre, que es uno de los sencillos más vendidos en la historia del Reino Unido.
Su gran obra musical le ha hecho ganar hasta 21 Premios Grammy, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock y ha recibido los dos rangos más importantes de Reino Unido: primero fue distinguido con la Orden del Imperio Británico y después fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música. Una clasificación de la revista Rolling Stone le ha catalogado como el undécimo cantante más importante de todos los tiempos y el segundo compositor, solo superado por Bob Dylan.
La reflexión viral y las mejores frases de Paul McCartney
«Me metí en la música para evitar un trabajo y conseguir muchas chicas». Esta es la última reflexión viral de un Paul McCartney que a lo largo de su vida y obra ha dejado un sinfín de éxitos y también algunas frases que han sido un legado para los jóvenes que quieren empezar en el mundo de la música. Estas son sus mejores frases:
- «Definitivamente me fijaba en John. Todos mirábamos a John. Era el mayor y el líder era el más rápido y el más listo».
- «La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra».
- «La cosa es que realmente somos la misma persona. Somos cuatro partes de una».
- «Siempre estoy escribiendo canciones y tengo un montón que quiero grabar»
- «Los micrófonos son como las personas: si les gritas, se asustan».
- «Creo que las chicas francesas son fabulosas».
- «Al final, el amor que recibes es igual al amor que haces».
- «Si puedes tocar tus cosas en un pub, eres una buena banda».
- «Tampoco es raro que los escritores miren hacia atrás. Porque esa es tu fuente de recursos».
- «Poner dos canciones juntas siempre me ha gustado; ese truco cuando funciona».
- «No puedo prescindir de la homeopatía. De hecho, nunca me voy a ninguna parte sin remedios homeopáticos. A menudo hago uso de ellos».
- «Soy un eterno optimista. No importa cuán dura se ponga la vida, siempre hay una luz en algún lugar. Puede que el cielo esté nublado, pero con tan solo ver un poco de azul, eso ya me hace seguir».
- «Nada me complace más que entrar en una habitación y salir con una pieza de música».
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