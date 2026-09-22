Jorge Luis Borges, escritor argentino y Premio Miguel de Cervantes: «Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón»

Jorge Luis Borges es una de las figuras más destacadas de la literatura en español y dejó a lo largo de su trayectoria numerosas reflexiones sobre la memoria, el tiempo y la condición humana. Entre las más conocidas se encuentra la frase «El olvido es la única venganza y el único perdón», que invita a reflexionar sobre la manera en que las personas afrontan aquello que les ha causado dolor y establece una relación entre dos conceptos que normalmente se consideran contrapuestos: la venganza y el perdón. Borges, sin embargo, los conecta mediante una tercera idea: el olvido.

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires y desde su juventud desarrolló una estrecha relación con la literatura. Su primera obra, «Fervor de Buenos Aires», se publicó en 1923 y supuso el comienzo de su carrera. A partir de entonces, cultivó diferentes géneros, entre ellos la poesía, el ensayo y el relato breve, además de desarrollar trabajos como traductor y crítico literario. A lo largo de su vida recibió numerosos galardones, entre los que destaca el Premio Miguel de Cervantes.

«Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón»

Esta frase fue escrita por el autor argentino en su obra «Fragmentos de un evangelio apócrifo», incluida en el libro «Elogio de la sombra», publicado en 1969. Con estas palabras, Borges reflexionaba sobre el verdadero significado de apartar a alguien de nuestra vida, hasta el punto de dejar de concederle un espacio dentro de nuestros pensamientos y de nuestra existencia.

Cuando existe un rechazo activo, la persona o situación que queremos apartar continúa ocupando nuestra atención, aunque sea desde una perspectiva negativa. En cambio, cuando alguien desaparece de nuestra trayectoria sin que lleguemos siquiera a echarlo de menos, puede interpretarse como una señal de que su presencia ya no tiene una influencia relevante sobre nosotros. Su ausencia deja de generar conflicto y podemos continuar nuestra vida con normalidad.

Seguir adelante con nuestros propios objetivos implica, en muchas ocasiones, cerrar etapas y dirigir la atención hacia nuevos propósitos. Se trata de dejar atrás aquello que nos perjudica y conservar lo que realmente aporta algo positivo a nuestra vida. Al fin y al cabo, el tiempo es limitado y no merece la pena dedicarlo a alimentar el rencor o desear el mal a otra persona. A veces, la mejor manera de avanzar consiste simplemente en continuar nuestro camino y permitir que el pasado quede atrás.

Dejar atrás el pasado

La reflexión de Jorge Luis Borges aborda también el concepto del perdón desde otro punto de vista. Perdonar no significa necesariamente recuperar una relación ni hacer como si nada hubiera ocurrido, sino conseguir que aquello que sucedió deje de ocupar un lugar determinante en el presente. Sin embargo, olvidar no supone borrar una experiencia de nuestra memoria ni negar lo vivido. Puede significar aceptar que determinadas circunstancias pertenecen al pasado y que continuar avanzando requiere, en ocasiones, dejar de mirar constantemente hacia ellas.

Citas de Jorge Luis Borges