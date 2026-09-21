Quién era Presley Gerber: su edad, de dónde era y de qué ha muerto

La familia Crawford/Gerber está viviendo días muy difíciles. Lamentablemente, tal y como se ha informado, el hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber ha fallecido a los 27 años. Presley Gerber era el primogénito de la artista y se estaba labrando su propia carrera en el mundo del modelaje. Sin embargo, el joven estaba pasando por problemas de salud mental. Este pasado domingo, 20 de septiembre, se ha informado que ha fallecido en un centro de rehabilitación, según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

De momento, no se han confirmado las causas oficiales de la muerte. La familia ha enviado un comunicado solicitando privacidad y respeto en estos complicados momentos. «La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso», citan en la revista Hello!. Cabe señalar que, durante años, Presley Gerber luchó por sus problemas de salud mental. De hecho, llegó a hablar de ello en varias entrevistas.

Presley Gerber protagonizó varias polémicas a lo largo de los últimos años

A nivel profesional, Presley Gerber, nacido en julio de 1999 en Los Ángeles, comenzó a desfilar en importantes pasarelas de moda con tan solo 16 años. Unos primeros pasos con los que seguía la gran estela que ha labrado su madre. Sin embargo, el joven también estuvo envuelto en varias polémicas. Según citan algunos medios de comunicación, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en el 2019.

Lejos de quedar aquí, ese mismo año fue condenado a tres años de libertad condicional. Por ello, el modelo tuvo que completar un programa relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol y realizar dos días de servicio a la comunidad. Por otro lado, en lo personal, el pasado mes de diciembre, compartió un vídeo en sus redes sociales donde hablaba abiertamente de su consumo de medicamentos con receta, incluidos antidepresivos.

El vídeo fue borrado minutos después. Pero muchos recuerdan el comentario que le llegó a dejar su madre en la publicación. «Presley, te queremos y no estás solo», le escribió la modelo. Cabe señalar que los dos hijos de Cindy Crawford han querido adentrarse en el mundo de las pasarelas. Pero, en el caso de Presley Gerber, el chico llegó a protagonizar campañas para marcas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega.

Además, apareció en revistas como GQ Style y The New York Times Style Magazine y desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta. Por otro lado, también recibió importantes críticas por haberse realizado un tatuaje facial. Respecto a la muerte del joven, se desconocen más detalles.