Lejos de los focos y muy unidos: así son los padres y los hermanos pequeños de Asraf Beno

Asraf Beno vuelve a formar parte del foco mediático tras su fichaje como concursante de Supervivientes All Stars. El participante, de 30 años, lleva siendo un rostro conocido de Telecinco desde hace muchos años, pues ha participado en realities para la cadena como La casa fuerte o Gran Hermano VIP, donde conoció a Isa Pantoja y comenzó su historia de amor con ella. Desde entonces, el modelo ha realizado diversas exclusivas y apariciones en televisión. Una presencia esporádica con la que reforzaba su lazo con Mediaset España. Sin embargo, aunque en lo sentimental se sabe que está casado con la hija de Isabel Pantoja, poco se sabe de su vida familiar.

Como bien ha contado Asraf Beno en muchas ocasiones, sus padres son de origen marroquí, pero llevan muchos años viviendo en España. Tanto él como sus hermanos son españoles y estuvieron viviendo una temporada en Ceuta. Pero el tiempo les llevó a hacer las maletas y mudarse a Fuenlabrada, una localidad madrileña. En televisión y públicamente, los padres de Asraf apenas han tenido presencia. El marido de Isa Pantoja siempre ha indicado que su padre es una persona discreta y trabajadora.

Por otro lado, Amina Elkasmi, la madre de Asraf, es una mujer dedicada al cuidado de su familia. Nunca ha mostrado su rostro en televisión, pero en una conexión con Telecinco, en el 2023, aseguraba que Isa Pantoja era «muy buena chica». Tanto ella como su marido prefieren vivir al margen del foco mediático y seguir disfrutando del anonimato.

Anuar y Monsif son los dos hermanos de Asraf. El primero, a diferencia de sus padres, sí ha querido adentrarse en la industria del entretenimiento. Durante unos años, el joven tuvo cierta presencia en televisión, llegando a participar en Supervivientes. Pero nunca llegó a conseguir su hueco al 100% en Mediaset España. Actualmente, compagina su pasión por la actuación con sus proyectos como creador de contenido y modelo.

En el otro lado de la balanza se encuentra Monsif, el hermano desconocido de Asraf Beno. Según su perfil de LinkedIn, ha completado estudios relacionados con la gestión y administración de empresas y ha trabajado como modelo. Amante de la estética y de la fotografía, no quiere saber nada del mundo mediático. Una familia muy discreta que siempre ha mostrado su apoyo a Asraf en todos sus objetivos y proyectos.