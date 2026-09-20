Dos agricultores vascos recuperan el cultivo de un trigo autóctono ultrarresistente a plagas: sólo lo conocen en Álava

Una nueva moda en España consiste en recuperar variedades agrícolas autóctonas. Eso sí, no se hace por capricho, sino porque tienen características por explorar que pueden ser muy útiles a los agricultores para luchar contra las plagas, mejorar el sabor o aumentar la productividad.

Por ejemplo, este es el caso del trigo Involcable de Zambrana, una variedad autóctona de Álava, en el País Vasco, con una resistencia superior a las plagas, a las enfermedades y a las condiciones adversas.

Esa es la razón por la que dos agricultores vascos se han empeñado en recuperar este trigo. Con ello buscan beneficiarse de una genética más rústica y de una mayor capacidad de adaptación.

El trigo Involcable de Zambrana que los agricultores vascos quieren recuperar en Álava

Hay agricultores que conservan una gran combinación de variedades, ya que la homogeneización del cultivo puede mermar la resistencia a las plagas y frenar la productividad.

Esa es la razón por la que dos agricultores vascos quieren recuperar el trigo Involcable de Zambrana, una variedad autóctona de Álava que estaba a punto de desaparecer, pese a ser más resistente a las plagas.

Según AE, Revista agroecológica de divulgación, el proyecto de recuperación de trigos antiguos de Araba avanza con el empuje de BioNekazaritza, Hazien Sarea y NEIKER, además de agricultores, panaderos y otros agentes del sector agroalimentario.

Pero lo más relevante es que la recuperación de las variedades no consiste únicamente en guardar semillas. Además están trabajando en el campo para valorar las variedades, observar los cambios de altura o el número de granos por espiga.

También quieren comprobar si este trigo alavés mantiene la característica que lo hace tan especial: su resistencia a enfermedades y plagas sin necesidad de usar tantos químicos.

Por qué el trigo Involcable de Zambrana es vital para la agricultura del País Vasco

El interés del Involcable de Zambrana llega en un momento en el que muchos agricultores buscan cultivos más adaptados al suelo, al clima y a la presión de enfermedades.

En este contexto, las variedades locales suelen tener menos uniformidad comercial, pero también una memoria genética más amplia. Es decir, pueden ser el elemento que falta para combatir las plagas.

Justamente, la rusticidad del cultivo es lo que hace tan atractivo este tipo de trigo. De momento no compite por su rendimiento agrario, sino por su capacidad de resistencia, adaptación y valor agronómico.

Aunque pueda parecernos menos importante, también juega un papel cultural evidente. Recuperar un trigo antiguo no significa volver al pasado sin más, sino reconstruir una cadena que une semilla, agricultor, molino, harina, obrador y consumidor.

Las panaderías vascas decidirán si este trigo alavés tiene futuro en la agricultura

En todo caso, este proyecto vasco ganará relevancia únicamente si se consigue que el cereal salga de la parcela y llegue a la fase de elaboración. Y ahí el agricultor pierde el control.

Hay que tener en cuenta que a partir de estos trigos se obtiene harina ecológica en molino de piedra, que después puede utilizarse en obradores de panadería.

Si el trigo se cultiva pero no se transforma, queda como una recuperación testimonial. Si llega al pan, a la harina o a otras elaboraciones, puede entrar de nuevo en una economía local.

Por ello las pruebas con el trigo Involcable de Zambrana incluyen su utilización en bizcochos. La parte positiva es que esto no sería una revolución, ya que se han probado con éxito otros trigos alaveses como el Rojo de Sabando.