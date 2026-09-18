Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver en directo y en vivo online por televisión el Sevilla - Barcelona de la Liga El Sánchez Pizjuán acoge el partido de la jornada 7 entre el Sevilla y el Barcelona

El Sevilla y el Barcelona, dos de los clubes más laureados de nuestro país, se ven las caras en la séptima jornada de la Liga y se espera que sea un choque apasionante, ya que en el recuerdo de todos está la victoria hispalense la temporada pasada. Los azulgranas buscarán un triunfo más para seguir liderando la tabla en solitario. Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza el partido y cómo ver por televisión en directo el duelo que se disputa en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla – Barcelona de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Barcelona viaja a la ciudad hispalense para enfrentarse al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. El conjunto que entre Hansi Flick sigue demostrando que está en un gran estado de forma y tras haberle endosado un 7-2 al Racing de Santander ahora se enfrentan al conjunto de Nervión, contra el que el año pasado perdieron 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La patronal de Javier Tebas programó este choque para el sábado 19 de septiembre y el horario establecido es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que se espera que todo comience de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Sevilla – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los medios de comunicación que tienen en su propiedad los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional español. El Sevilla – Barcelona correspondiente a la jornada 7 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Por otro lado, como venimos haciendo habitualmente, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 7 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona y cuando resuene el pitido final en el Ramón Sánchez Pizjuán publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores todas las reacciones importante de los protagonistas que nos lleguen desde Nervión.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Barcelona

Además, todos los aficionados del cuadro hispalense, del conjunto culé y amantes del campeonato nacional español en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Sevilla – Barcelona van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Ramón Sánchez Pizjuán para contar lo que ocurra este sábado en el choque de la jornada 7 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sevilla – Barcelona?

El Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión, será el recinto deportivo donde se celebre el Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Este estadio fue inaugurado en 1958 y en su interior caben más de 43.700 espectadores, así que se espera que haya una gran entrada este sábado, ya que se trata de unos de los encuentros más esperados del calendario al tratarse de dos equipos históricos de nuestro país.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para impartir justicia en el Sevilla – Barcelona que cayó en la jornada 7 de la Liga. Su compañero Raúl Martín González Francés será el responsable del VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su colega y recomendarle que analice la acción dudosa en el monitor que estará instalado en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán.