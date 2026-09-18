Demócrito, filósofo griego sobre la vida: «Muchos viven como si fueran eternos y solo al final descubren que nunca aprovecharon la vida»
La reflexión de Schopenhauer, filósofo, sobre las opiniones ajenas
La reflexión de Napoleón Bonaparte que vas a usar cada día de tu vida: "Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado"
Un hombre encuentra en su jardín el mayor tesoro de plata de la época vikinga, con un peso de más de 18 kg
Discípulo de Leucipo, Demócrito de Abdera (c. 460 – 370 a.C.) fue uno de los principales exponentes del atomismo. Sostenía que toda la realidad estaba formada por átomos, una teoría que no pudo ser demostrada científicamente hasta varios siglos después. Aunque sus ideas defendían que todo ocurre por necesidad y que cada acontecimiento conduce de forma natural al siguiente, también consideraba que esto no liberaba al ser humano de la responsabilidad sobre sus propios actos.
Está considerado uno de los filósofos presocráticos más importantes de la historia, aunque se conocen pocos datos sobre su vida, más allá de su estrecha relación con Abdera. Allí nació, creció y recibió una sólida educación hasta la muerte de su padre. Tras recibir su herencia, decidió emprender numerosos viajes por el mundo mediterráneo y pasó varios años en Egipto. Cuando regresó, dedicó el resto de su vida al estudio, la escritura y la investigación de la naturaleza.
«Muchos viven como si fueran eternos y solo al final descubren que nunca aprovecharon la vida»
La reflexión de Demócrito se resume en una sentencia que cuestiona directamente la manera de afrontar la vida. El filósofo afirmaba que «muchos hombres viven como si nunca fueran a morir, y mueren como si nunca hubieran vivido». Con esta idea, señalaba el problema de la postergación constante, esa trampa mental que nos lleva a acumular tareas, preocupaciones y riquezas como si el futuro estuviera asegurado para siempre. Desde esta perspectiva, quien dedica su existencia únicamente a la avaricia o a actividades que no le aportan verdadera plenitud acaba, en cierto modo, «muriendo en vida», al desperdiciar el «kairos», ese tiempo de calidad que los antiguos griegos diferenciaban del simple paso cronológico del tiempo.
El filósofo sostiene que la felicidad se encuentra en una vida equilibrada, guiada por la razón y la moderación. Entre sus ideas destaca la «eutimia», un concepto que puede traducirse como «serenidad del alma», un estado que se alcanzaría mediante la auto observación, el conocimiento de uno mismo y el alejamiento de las pasiones excesivas. Para vivir bien y ser feliz resulta fundamental tomar consciencia del tiempo y evitar malgastarlo en preocupaciones innecesarias o en deseos y pasiones desmedidas.
Demócrito no fue el único filósofo de la Antigüedad que reflexionó sobre la brevedad de la existencia. Siglos más tarde, Séneca retomaría esta cuestión para advertir que quienes viven constantemente ocupados terminan descuidando su propia vida. «No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho», escribió. Ambos pensadores señalaban así que la obsesión por el trabajo puede convertirse en una forma de escapar de uno mismo y de olvidar la propia condición mortal.
Autores más cercanos a nuestra época, como Bertrand Russell, también reivindicaron el valor del ocio como una vía hacia la libertad. Russell sostenía que la ética del trabajo podía funcionar como una trampa que mantiene a las personas permanentemente ocupadas, limitando el desarrollo del pensamiento crítico y el disfrute de la cultura. Al igual que el filósofo griego, defendía que la existencia adquiere mayor sentido cuando somos capaces de detener, aunque sea por un momento, la maquinaria productiva para observar y disfrutar el mundo que nos rodea.
Citas de Demócrito
- «El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto»
- «La palabra es sombra del hecho»
- «Quien procede injustamente es más desgraciado que la víctima de su injusticia»
- «Una vida sin regocijo es un largo camino sin una posada»
- «Nada existe excepto átomos y espacio vacío; todo lo demás son opiniones»
- «Es mejor corregir tus propios fallos que corregir los de los demás»
- «La sabiduría genuina es la facultad que entra en juego cuando fracasa el conocimiento bastardo de los sentidos»
- «Luchar contra el deseo es duro, pero vencerlo es propio de un hombre sensato»
- «Las riquezas no consisten tanto en la posesión de los bienes como en el uso que de ellos se hace»
- «Quien se halla enteramente dominado por la riqueza nunca podría ser justo»
- «No te avergüences de someterte a las leyes y al que sabe más que tú»
- «En materia de virtud, es necesario esforzarse por hechos y acciones, no por palabras»
- «La vida es un tránsito; el mundo es una sala de espectáculos; el hombre entra en ella, mira y sale»
- «Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente»
- «Ni en el cuerpo ni en las riquezas hallan los hombres su felicidad, sino en la integridad y la cordura»
- «El que agravia es más infeliz que el agraviado»
- «Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás»
- «Para persuadir resulta muchas veces más poderosa la palabra que el oro»
- «Los trabajos voluntarios preparan para soportar más fácilmente los involuntarios»
- «La música es la más joven de las artes, porque no responde a una necesidad, sino que surge de lo que era ya superfluo»Todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad»