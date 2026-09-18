Cómo ver por TV desde España todos los partidos de la jornada 5 de la Premier League: horarios y canales de televisión para verlos en directo y en vivo online

La Premier League se presenta este finde semana con su quinta jornada y se esperan varios partidos interesantes. El Aston Villa de Unai Emery visita al Tottenham estando los dos equipos en una situación muy delicada. Si miramos a la parte de arriba, el Manchester City y el Arsenal tienen, a priori, encuentros que no deberían ser muy complicados para ellos, pero que tendrán que trabajarlos para lograr los tres puntos. Te detallamos las fechas, horarios y canales de televisión para ver en directo los diez duelos de esta fecha del campeonato inglés.

Brentford – Chelsea

La jornada 5 de la Premier League se abrirá el viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) con un emocionante Brentford – Chelsea. Ambos conjuntos están peleando por puestos europeos y los locales están un puntito por debajo de los londinenses, así que será un choque atractivo para los amantes del fútbol inglés que tienen que saber que podrán verlo por televisión en directo a través del canal principal de Dazn.

Tottenham – Aston Villa

Ya el sábado 19 de septiembre a las 13:30 horas y también por el canal principal de Dazn se podrá ver por TV en directo y en vivo online uno de los choques más destacados de la jornada 5 de la Premier League. Será el Tottenham – Aston Villa. Ambos equipos todavía no saben lo que es ganar esta temporada, así que estos dos clubes históricos lucharán por sumar los tres puntos en la capital de Inglaterra.

Everton – Ipswich Town

Este mismo sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas, una hora menos en las Islas Canarias, el Everton y el Ipswich Town se ven las caras en un duelo también muy interesante, ya que ambos conjuntos tienen seis puntos en su casillero y están en la mitad de la clasificación. Este choque se podrá ver en España por televisión y en streaming a través del canal Dazn 3.

Brighton – Arsenal

El canal principal de Dazn ofrecerá en España por televisión y en vivo online a las 16:00 horas de este sábado 19 de septiembre el Brighton – Arsenal. Las gaviotas han comenzado bastante bien la temporada, pero los gunners, dirigidos por Mikel Arteta, son los vigentes campeones y lideran la clasificación de la Premier League junto al Manchester City.

Newcastle – Hull City

Otro partido de la jornada 5 de la Premier League que se jugará este sábado 19 de septiembre a las 16:00 horas será el Newcastle – Hull City, que se podrá ver desde España por TV en directo por el canal Dazn 4. El Hull City es una de las grandes revelaciones esta temporada, mientras que las urracas esperan hacerse fuertes en casa y sumar el triunfo en St. James Park.

Nottingham Forest – Coventry City

El último partido del sábado 19 de septiembre arrancará a las 18:30 horas y no se podrá ver en directo por Dazn, sino que habrá que esperar a su redifusión. El Nottingham Forest está en la mitad de la tabla y el Coventry City es el colista con cero unidades, así que el equipo que dirige Frank Lampard espera dar la sorpresa a domicilio y romper su mala racha en la jornada 5 de la Premier League.

Bournemouth – Liverpool

El domingo 20 de septiembre se presenta muy emocionante en la jornada 5 de la Premier League. Andoni Iraola, ahora entrenador del Liverpool, visita al Bournemouth tras varios años dejando grandes sensaciones en el cuadro rojinegro. El choque comenzará a las 15:00 horas y será retransmitido en televisión para España por el canal principal de Dazn.

Manchester City – Sunderland

También a las 15:00 horas del domingo 20 de septiembre se jugará un choque muy emocionante que será retransmitido por televisión a través del canal Dazn 2. El Manchester City de Enzo Maresca recibe al Sunderland y lo lógico sería que los citizens se llevasen el triunfo en esta jornada 5 de la Premier League y así seguir en lo más alto de la clasificación.

Leeds – Crystal Palace

El domingo 20 de septiembre habrá otro choque de la quinta jornada de la Premier League a las 15:00 horas. El Leeds – Crystal Palace se podrá ver por TV desde España en vivo online por el canal Dazn 3. Los locales arrancan esta fecha en puestos de Champions League y esperan seguir con su gran estado de forma, pero es cierto que los londinenses están peleando por alejarse de los puestos de descenso y es por ello que irán con todo.

Fulham – Manchester United

La jornada 5 de la Premier League se cerrará el domingo 20 de septiembre a las 17:30 horas por el canal principal de Dazn. El Fulham, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada, recibe en Craven Cottage al Manchester United, que ya parece haber perdido ese ‘efecto Carrick’ que tanto le dio el curso pasado a su llegada.