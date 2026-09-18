La reflexión de Lamine Yamal sobre el racismo: «La gente es indirectamente racista contigo, pero no se da cuenta»

Lamine Yamal concedió hace unos días una entrevista a Jorge Valdano en la que, además de postularse para el Balón de Oro, también habló sobre los episodios de racismo que ha vivido recientemente. El jugador del Barcelona habló sobre su pasado, presente y futuro en una charla que se podrá ver este viernes y que ha servido para que presente su candidatura al preciado galardón al mejor futbolista del año que se entrega el próximo lunes 26 de octubre en Londres.

Lamine Yamal también está en campaña y por ello ha concedido recientemente una entrevista a Jorge Valdano en la que ha dejado claro que debe ser considerado para el Balón de Oro después de una temporada en la que ganó la Liga con el Barcelona, cayó en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético y fue campeón del mundo con España en un campeonato donde no mostró su mejor versión. Pese a ello, se considera como uno de los favoritos para llevarse el trofeo.

«Creo que los mejores del mundo somos dos, Mbappé y yo, y este año me lo merecería yo por lo que he ganado», ha dicho en la entrevista en unas declaraciones que la cadena publicó hace unos días como anticipo de una charla en la que quiso profundizar sobre el tema. «¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe», afirmó.

Lamine Yamal y el racismo

Movistar también ha anticipado unas declaraciones de Lamine Yamal en las que habla de los episodios de racismo que ha sentido durante sus primeros días como futbolista. «Mil veces (he sentido el racismo). La gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se da cuenta. Hay muchos comentarios o miradas que son racistas y no se dan cuenta», afirmó en la entrevista concedida a Universo Valdano.

«Creo que la gente es, indirectamente, racista contigo, pero no se da cuenta». Lamine Yamal y el racismo que ha sentido. 📺 La entrevista completa de 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍 en #UniversoValdano, el viernes 18 a las 21:00 en el Plan Gratuito de @MovistarPlus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yLy72eavOA — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 17, 2026

«El vídeo que salió, que nos decían de todo a mí y a Raphinha, y la gente se sorprendió de mi reacción. Que alguien me llame negro no me va a molestar en nada, si soy negro. Otra cosa es que esté mal, porque él lo dice para ofenderme, pero si estoy jugando un partido y él ha pagado una entrada para verme, no me voy a enfadar porque me hayan faltado al respeto», dijo sobre el vídeo del Bernabéu durante un Clásico.