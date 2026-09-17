El Bournemouth sorprende en Anoeta en el estreno de la Real Sociedad en la Europa League

En apenas 20 minutos, el Bournemouth le dio carpetazo a la vuelta de la Real Sociedad a Europa. El conjunto inglés, debutante en la Europa League, llegaba a Anoeta con un ligero favoritismo, provocado también por el once que sacaba Matarazzo. Con Oyarzabal como líder, pero sin Guedes, Kubo, Sucic o Soler, los donostiarras cayeron en casa por 1-2. Justin Kluivert hizo el primero de los goles y Rayan dejaba resuelto el partido. Pudo ser peor, en una primera parte para el olvido, pero el conjunto vasco consiguió meterse de nuevo en el choque por medio de Sergio Gómez, aunque fue insuficiente.

Pudieron empatar, pero terminaron claudicando ante unos ingleses que se han estrenado a lo grande en la segunda competición continental, imponiéndose a uno de los cocos de la competición, con permiso de Juventus, Benfica, Milan o Crystal Palace y, por qué no, del propio Bournemouth.

El conjunto txuri-urdin parece seguir inmerso en el final de la pasada temporada donde le costó mucho ganar partidos tras ganar la Copa del Rey. En su vuelta a la Liga Europa, tenía un rival que pese a ser novato en competición europea, le resultó difícil por ser de la Premier League y con jugadores de buen nivel, siendo su mejora tras el descanso insuficiente para compensar un primera parte más discreta y donde fue dominado por los visitantes.

El Bournemouth fue fiel al campeonato del que proviene y a la filosofía de su técnico, un Marco Rose cuyos equipos siempre juegan a un ritmo e intensidad muy altos. El equipo inglés no ha empezado tampoco bien la campaña, pero en San Sebastián sacó partido a sus buenos primeros 45 minutos.

Los cherries controlaron bien a una Real donde Rino Matarazzo hizo probaturas y dispuso una inusual defensa de tres centrales que no tuvo el efecto deseado. Al equipo guipuzcoano le volvió a costar generar buenas ocasiones y su rival tuvo más pegada, asentado por el tempranero gol de Justin Kluivert.

El tanto no sentó demasiado bien a los locales, que apenas crearon peligro más allá de un potente disparo de Yangel Herrera, y los visitantes jugaron más cómodos. El 0-2 de Rayan en el minuto 20 evidenció lo que se estaba viendo en el campo y el marcador podría haber sido peor para los realistas si el poste no se hubiese cruzado en el cabezazo de Evanilson.

Matarazzo aprovechó el paso por los vestuarios para corregir cosas, la primera el sistema inicial, volviendo a la defensa de cuatro. Sus futbolistas también reaccionaron, impulsados sobre todo por la energía de Sergio Gómez y Ander Barrenetxea, además de la entrada de Gonzalo Guedes que trajo más peligro ofensivo.

El Bournemouth también bajó su intensidad y vio cómo podía peligrar su buen botín cuando un afilado centro de Sergio Gómez terminó dentro de la portería de un Dorde Petrovic, que ya había avisado poco antes de su buena noche con una parada de mérito a Beñat Turrientes.

El 1-2 animó a los locales, que empezaron a llevar más peligro con su rival ya encontrando menos energía para desplegarse y que encontraron en su guardameta su mejor aliado para saborear los tres primeros puntos en su historial europeo. Así, Petrovic le metió una buena mano a Guedes, que después no tomó la mejor decisión en un balón al espacio en el que se plantaba solo y prefirió ceder a Mikel Oyarzabal cuya sutil vaselina se fue por encima de la portería.

La Real Sociedad no cejó en su empeño y se lanzó ya decididamente a por la igualada. La tuvo en las botas del delantero islandés Orri Oskarsson, pero Petrovic se la negó con una sensacional mano a un disparo y una parada aún más increíble y a bocajarro tras un remate a escasos metros de la portería y que la grada se preparaba para festejar el 2-2.