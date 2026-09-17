Eduardo Inda se fija en su análisis en vídeo de hoy en las «conflictivas relaciones es el miedo que siempre hemos tenido con nuestro vecino del sur», y apunta que «en la vida tú puedes tener miedo a alguien que es más poderoso, más rico y más fuerte que tú, pero no a alguien que es más débil, menos poderoso e inmensamente menos rico que tú», algo que, estima, «es del género tonto». El director de OKDIARIO va a «los datos, que dicen que España tiene un PIB diez veces superior al marroquí, la renta per cápita es casi nueve veces superior, el gasto militar es de 40.000 millones de euros el español frente a los 16.000 millones de Marruecos». Así las cosas, envía un mensaje claro: «Basta ya de mieditos tontos y hagamos frente al vecino del sur, y si nos la mete por atrás, ya me entienden ustedes, habrá que devolvérsela. Pero ya está bien de hablar con miedo, con reverencia y con complacencia a una dictadura como la marroquí».