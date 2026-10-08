"Brujas, muerte y redes sociales: Empiezo la 'spooky season' con un libro aterrador y muy adictivo"

Se conoce como spooky season a las semanas que van de finales de septiembre a finales de octubre (coincidiendo con Halloween) que se suele representar culturalmente con el misterio y el terror. Para inaugurar esta época, en Recomendaciones literarias de COOL, os ofrecemos un libro de terror que da mucho miedo y que mezcla brujas, maldiciones y nuevas tecnologías.

‘Helix’ de Thomas Olde Heuvelt

SINOPSIS OFICIAL: Bienvenido a Black Spring, una población pintoresca con un macabro secreto: una mujer recorre las calles con la boca y los ojos cosidos, entra en los hogares y espía a la gente mientras duerme. La llaman la Bruja de Black Rock. Los vecinos se han acostumbrado tanto a su presencia que a veces se les olvida lo que ocurrirá si algún día abre los ojos. Para protegerse de curiosos, los fundadores de Black Spring han instalado equipos de vigilancia con los que mantienen la zona en cuarentena. Hasta que unos adolescentes, hartos de su aislamiento, deciden saltarse las normas y convertir la maldición en una experiencia viral. Nadie se imagina la siniestra pesadilla que entonces los aguarda. HEX es el gran éxito editorial de terror neerlandés que ha arrasado en ventas tanto en Europa como en Estados Unidos.

OPINIÓN: Hace años que arranqué este libro y lo dejé al comienzo. ¿Por qué? No entraba en el tono y en cierta confusión narrativa. Hay una bruja que convive en un pueblo maldito, pero los habitantes no solo admiten esa presencia, sino que la desafían con cierto sentido del humor.

Si yo veo una bruja en mi habitación, no vuelvo ahí así me maten, pero claro, el truco está en ver cómo una comunidad se ha adaptado, por su propia supervivencia, al pragmatismo ante lo sobrenatural e incluso crean humor de ello.

Le volví a dar otra oportunidad al libro y me ha encantado. Tienes muchas lagunas argumentales, es verdad, pero se lee en un suspiro (lo he devorado en 4 días) y las últimas cien páginas se quedarán acampadas en mis pesadillas durante mucho, mucho tiempo.

Lo mejor es que no está mal escrito (algo que no es habitual en el género). Entretiene, emociona y te deja desconsolado. Lo peor: que quedan muchos., muchos, interrogantes abiertos.

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