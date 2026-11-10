Feliciano López no se conforma con una disculpa: reclama 40.000 euros a Alba Carrillo por vulnerar su honor e intimidad

Feliciano López ha tomado acciones legales contra Alba Carrillo por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. El tenista ha considerado que las declaraciones públicas que ha hecho la modelo a lo largo de estos años sobre él han sido perjudiciales para su imagen y su reputación y, después de replantearse la situación durante mucho tiempo, ha tomado la decisión de llevarlo ante los tribunales. Fue la periodista Paloma García- Pelayo quien sacó a la luz que la denuncia fue interpuesta este verano y que ya estaba admitida a trámite. Seguidamente, Pilar Vidal aseguró que Feliciano no busca ningún tipo de compensación económica con este movimiento judicial, pero sin embargo, un conocido digital de nuestro país ha adelantado en primicia que la demanda consta de cien páginas y que, en ellas, el deportista reclama a la colaboradora de televisión 40.000 €.

Según lo publicado, en los documentos se recogen numerosas declaraciones que ha hecho Alba sobre Feliciano en programas de televisión y entrevistas en diferentes medios de comunicación a lo largo de estos diez años que llevan divorciados. Y es precisamente a raíz de analizarlas cuando el equipo legal del mencionado ha considerado pedir la cifra indicada a la demandada.

Esta información, avanzada por Informalia, ha llegado tan solo unos días después de que Alba Carrillo confirmara ante los micrófonos de Europa Press que ya había recibido la notificación de la querella en su domicilio. Una nueva batalla judicial a la que tendrá que hacer frente en los próximos meses, pero que, a juzgar por sus propias palabras, no le preocupa. «Me ha llegado este fin de semana. Ya se ha contestado y no voy a hablar más por respeto al proceso judicial, porque yo para eso soy muy tajante. Quien quiera filtrar, que filtre, pero yo no voy a ser. […] Tengo unos abogados estupendos. […] Yo no tengo preocupación porque todas las veces que me he visto delante de la Justicia, conmigo ha sido justa. O sea que es cuestión de que tendrá que dirimir un juez», sentenciaba.

Aprovechando su intervención con los medios, la presentadora de La Séptima también reconoció que ella no era jueza, sino comunicadora, y que, por tanto, no podía aventurar con certeza cómo se resolverá esta demanda. No obstante, sí que quiso reivindicar su derecho a expresar libremente lo que quisiera. «Vivimos en un país con libertad de expresión porque es un derecho institucional que ampara a todos los españoles», decía.

Por su parte, Feliciano López ha preferido optar por la más absoluta discreción y, como era de esperar, no se ha pronunciado ni sobre lo que reclama a su ex mujer ni acerca de qué es lo que le ha motivado a dar este paso. De hecho, tan solo ha pronunciado unas escasas declaraciones ante las cámaras que dejan aún más que clara su postura. «No voy a decir nada, ya lo sabéis. Yo entiendo las preguntas, no pasa nada, pero entender que no quiera decir nada. De verdad que no tengo nada que decir», comentó.