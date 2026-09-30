Feliciano López demanda a su ex mujer, Alba Carrillo, por vulneración al honor y a la intimidad

Feliciano López ha decidido tomar acciones legales contra Alba Carrillo, la mujer con la que estuvo casado once meses entre 2015 y 2016. Ha sido la periodista Paloma García-Pelayo la encargada de sacar a la luz esta información desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, señalando que la demanda fue interpuesta por el tenista este mismo verano después de considerar que la televisiva había vulnerado su derecho al honor y a la intimidad.

«Las diferentes declaraciones de Alba en distintos medios de comunicación y los calificativos que le ha dedicado al tenista a lo largo de los años han provocado la decisión de Feliciano de interponer una demanda contra ella. […] Ha sido admitida a trámite hace poco más de una semana. Después del verano se retrasó un poco el proceso, pero ya está admitida. No sé si en este momento Alba la ha recibido por los plazos», comenzaba a explicar la mencionada.

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Según la periodista, «papanatas», «patético» o «infiel» son solo algunos de los adjetivos que le ha dedicado Carrillo al deportista, el cual, aunque llevaba mucho tiempo pensando en demandarla, no lo ha hecho hasta ahora. «Documentando esta noticia, ya en el 2017 el diario El País recogía un artículo en el que decía que Feliciano se estaba pensando interponer diferentes demandas contra Alba y su ex suegra. Pero ahora sí. Entendemos que el siguiente paso será que Alba la reciba y, una vez que la tenga, tendrá derecho a contestar», explicaba, haciendo hincapié en que Feliciano ha decidido demandar porque entiende que «la ley, la sensatez y el sentido común le protegen». «Me dicen fuentes cercanas a Feliciano que la demanda es muy voluminosa y que aporta todo lo dicho en medios», concluía.

Por ahora, Alba Carrillo no se ha pronunciado al respecto, pero, teniendo en cuenta su habitual sinceridad, es probable que, en cuanto la ley se lo permita, responda al tenista públicamente y comparta su opinión.

La historia de amor de Alba Carrillo y Feliciano López

Alba Carrillo y Feliciano López protagonizaron hace años una historia de amor que no tuvo un final feliz. Su romance comenzó a principios de 2013, cuando el tenista se convirtió en el mayor apoyo de la televisiva para afrontar su difícil ruptura con Fonsi Nieto, el padre de su único hijo. Su amistad finalmente se transformó en amor y la modelo pudo rehacer su vida sentimental con una notable sonrisa que parecía indicar que, por fin, había encontrado al hombre de su vida. Pero nada más lejos de la realidad.

En julio de 2015 dieron el paso de convertirse en marido y mujer en una boda celebrada en Toledo, pero, tan solo once meses después de pasar por el altar, anunciaron su separación y con ella, una guerra pública que ahora se incrementa tras conocerse la demanda que acaba de interponer Feliciano.