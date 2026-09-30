La Academia elige Pamplona para la gala de los premios Goya 2027

La Academia de Cine ha elegido Pamplona como ubicación para acoger la gala de los premios Goya 2027, que celebrará su 41ª. edición. Así lo ha comunicado Fernando Méndez-Leite, el presidente de la institución cultural, que ha estado acompañado por los representantes de la ciudad en el anuncio, este miércoles.

La gran noche del cine español ha pasado ya por Granada, Valladolid, Sevilla, Valencia, Málaga o Barcelona con sus últimas ediciones.

Hasta el 15 de diciembre no se conocerán los nombres de los nominados a los premios Goya 2027, aunque todo apunta a que La bola negra será un título prácticamente omnipresente, y que se colará en la mayoría de categorías (por no decir todas), dados los buenos augurios con los que cuenta incluso para los Oscar.

Previsiblemente, tendrá que competir, entre otros, con El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, la película que más le disputaría cualquier favoritismo, al menos por el momento. Otras de las grandes favoritas son 5 minutos más, Tres adioses o Amarga Navidad.

«Estamos descentralizando la actividad de la Academia en otros puntos del país que tienen tanto derecho como Madrid de tener la Academia en su pueblo», ha declarado Fernando Méndez-Leite, escoltado por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha recordado que Navarra es una de las provincias en las que se producen más rodajes de producciones españolas, y también internacionales. «Nos vamos al norte. Hasta ahora no habíamos pasado de Valladolid, pero ahora nos vamos hasta Pamplona», ha añadido.

Además, la institución cinematográfica organizará diferentes actividades en relación al evento de la noche del cine español, que se celebrarán en distintas localidades navarras durante los días previos a la gala. Los Goya tendrán su puesta de largo el 6 de febrero de 2027.

«Llevar a otros lugares de España los premios Goya es una forma de cohesionar el país. En Navarra llevamos dos décadas siendo la comunidad autónoma con mejor calidad de vida de España. Y vivir bien es también tener posibilidades de tener acceso a la cultura. Porque el cine es más que entretenimiento, ensancha nuestra imaginación», ha dicho por su parte Chivite.