El secreto de Vicky Martín Berrocal (53 años) y su familia: «Mi madre es de Nivea de toda la vida de lata azul»

La segunda temporada de Las Berrocal se estrenó el pasado 15 de septiembre en Movistar Plus tras su presentación en el FesTVal de Vitoria. Seis nuevos capítulos con las vivencias de una madre, sus dos hijas y su nieta. En estos episodios, las Berrocal sacan su lado más personal y se pueden ver peleas, perdones, viajes, temas como el amor o la soledad…

Una de las protagonistas, Vicky Martín Berrocal (53 años), concedió una entrevista para la revista Lecturas para conversar sobre el cuidado del cabello y de la piel. La comunicadora y diseñadora, que también es influencer de belleza, reconoció que hay un producto internacionalmente conocido que usa para todo y que lleva a todos lados.

Vicky Martín Berrocal es fan de Nivea

Al igual que muchos españoles, incluidas las famosas. En el cuarto de baño de las Berrocal nunca falta el famoso bote azul. Un cosmético polifacético que ha pasado de generación en generación durante décadas y que sigue liderando su sector gracias a su relación calidad-precio.

«Mi madre es de Nivea de toda la vida, de la lata azul, es una maravilla y yo la uso hasta para las botas camperas», admitió Vicky, y añadió: «A mí me las hicieron los de Nivea con fotos de mi vida, con mi madre, con mi hija… y las tengo guardadas. Hay que volver a muchas cosas, a lo de siempre. Yo la uso en todos lados».

Otros tipos de uso que le da Vicky

La fórmula de esta crema, que se ha granjeado buena fama entre dermatólogos y farmacéuticos, que también exponen sus puntos débiles, posibilita usarla en cualquier zona del cuerpo. Además, se puede utilizar para mantener bonita la piel de bolsos, botas o cinturones, como indica Martín Berrocal.

La colaboradora de televisión suele usar botas camperas, sobre todo cuando va a El Rocío (Huelva), lugar de residencia de su madre y en el que se celebra la romería de la Virgen del Rocío, de la cual son todas devotas.

Este es el uso que le da para el pelo

Uno de los distintivos de la imagen de Vicky Martín Berrocal es su cabello. Lo suele llevar recogido y dando al rostro el papel principal. A veces se lo suelta. Muchas personas se preguntan cómo se lo cuida. «No tengo ritual con mi pelo, me lavaba todos los días hasta que entendí que no lo necesitaba porque me aguanta muchísimo. Suelo lavarlo más o menos dependiendo de mis entrenos, lo que sude… Nunca es igual, dos, tres o siete veces, depende», contó.

En cuanto a si tiene algún producto favorito, la Berrocal confesó que «lo que uso desde siempre es Kérastase, la marca que siempre ha estado en casa de mi madre desde que era chica y me ha acompañado toda la vida. Después de muchos años me hicieron embajadora y me hizo mucha ilusión porque era casa; la conozco y la he usado como mi madre toda la vida».

Kérastase es una marca francesa de lujo de cuidado del cabello que fue fundada en los años 60 por el grupo L’Oréal. «Para mí, la hidratación y un buen cuidado son fundamentales. Tengo cuidado con los secadores, con las herramientas de calor… porque todo eso afecta al pelo», admitió Martín Berrocal, y concluyó: «Me gusta usar de todo, tendría que tener 12 horas más para echarme todo lo que me encantaría».