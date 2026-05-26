Esto es lo primero que hace Alba Díaz nada más levantarse por las mañanas: «No voy a mentir»

La naturalidad se ha convertido en una de las principales señas de identidad de Alba Díaz. Lejos de construir una imagen impostada o excesivamente medida, la influencer mantiene desde hace años un discurso cercano y espontáneo que conecta especialmente con sus seguidores. Así volvió a demostrarlo durante su paso por la VIP Party organizada por Lancôme en pleno centro de Madrid.

Ni siquiera la amenaza constante de lluvia, que obligó a muchos invitados a apresurar su paso por la alfombra roja, alteró el tono relajado con el que Alba Díaz afrontó el evento. Entre flashes, entrevistas y encuentros con otros creadores de contenido, la hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal habló de todo: desde sus rutinas de belleza hasta su relación con el móvil o la forma en la que ha aprendido a entender el bienestar con el paso de los años.

Y fue precisamente al hablar de sus mañanas cuando dejó una de las confesiones más comentadas de la noche. «Yo lo hago muy mal porque cojo el móvil lo primero, no voy a mentir», reconocía entre risas ante los micrófonos de Mediaset Infinity.

Aunque asegura que intenta mantener cierta disciplina dejando el teléfono cargando lejos de la cama, Alba admite que la curiosidad y las responsabilidades terminan imponiéndose nada más despertarse. «Necesito mirar cómo va todo», explicó, antes de bromear sobre una de sus ocupaciones más recientes: su papel como presidenta de la comunidad de vecinos.

La rutina de Alba Díaz

Tras ese primer vistazo inevitable al móvil, la influencer inicia una rutina mucho más estructurada. Lavarse la cara, aplicar sus productos de cuidado facial, desayunar y sacar a sus perros forman parte de un ritual diario que intenta mantener incluso en los días más caóticos. El cuidado de la piel, de hecho, ocupa un lugar importante en su rutina y se ha convertido en uno de los contenidos que más comparte con su comunidad en redes sociales.

Lejos de seguir reglas rígidas, Alba Díaz asegura que adapta completamente sus productos y tratamientos al estado de su piel en cada momento. «Ahora con el periodo la tengo más grasa y uso productos menos densos», explicaba durante el evento. En otras épocas, sin embargo, reconoce necesitar fórmulas mucho más hidratantes. «Cuando la noto seca puedo ponerme cinco capas para brillar como el sol», añadía con naturalidad.

Entre los productos que más utiliza destacan los exfoliantes líquidos y los sérums ligeros, especialmente aquellos que aportan hidratación sin resultar pesados. Sin embargo, hay un paso de su rutina que considera absolutamente innegociable: la doble limpieza facial. «Siempre. Parece una tontería, pero cambia muchísimo la cosa», aseguraba convencida.

La doble limpieza, cada vez más popular entre expertas en skincare y amantes de la cosmética, consiste en limpiar el rostro en dos fases distintas para eliminar restos de maquillaje, protector solar e impurezas acumuladas durante el día.

¿Cómo es su alimentación?

Más allá de la belleza, la modelo también habló de su relación con la alimentación y de cómo ha cambiado su manera de entender el cuerpo y el bienestar con el paso del tiempo. Alejada de dietas estrictas o discursos excesivamente restrictivos, Alba apuesta por una visión mucho más flexible y amable consigo misma.

«Creo que hay que ser feliz y comer lo que te pida el cuerpo sin sufrir», reflexionaba durante la conversación. Reconoce, además, que sus horarios y hábitos no siempre responden a las recomendaciones tradicionales. Suele cenar fuerte y muchas mañanas apenas tiene hambre, algo que ya ha aprendido a normalizar sin sentirse culpable por ello.

Cuando desayuna, suele optar por opciones sencillas como una tostada con aguacate, aunque admite que muchas veces improvisa con lo que encuentra en la nevera. Para ella, escuchar al cuerpo y abandonar la obsesión por el control absoluto ha sido una de las lecciones más importantes de los últimos años.

El consejo de Alba Díaz

Gracias a sus colaboraciones con firmas de prestigio como Lancôme, la influencer tiene además acceso anticipado a numerosos lanzamientos cosméticos, una de las ventajas de trabajar en el sector de la belleza y la moda. Aun así, considera que la verdadera tendencia que debería imponerse este verano no tiene que ver ni con maquillajes ni con prendas concretas.

«La seguridad en una misma debería ser tendencia», afirmó con rotundidad. Una reflexión que fue más allá del universo estético y que conectó con uno de los grandes debates actuales en redes sociales: la presión sobre la imagen corporal.

En una industria muchas veces marcada por la perfección constante y las imágenes cuidadosamente calculadas, Alba continúa apostando por mostrarse desde un lugar mucho más cotidiano. Habla de piel grasa, de desayunos improvisados, de vecinos y derramas, de inseguridades y de rutinas imperfectas.

Quizá ahí resida precisamente buena parte de su éxito: en hacer de lo ordinario algo con lo que cualquiera puede sentirse identificado.