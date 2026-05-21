Adiós a los shorts tradicionales: la tendencia que llega este verano 2026 es mucho más cómoda y ‘cool’

Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y el armario se transforma para dar lugar a prendas más frescas, cómodas y versátiles Entre las tendencias que vuelven con fuerza cada temporada aparecen los track shorts, una pieza inspirada en la ropa deportiva que logró instalarse también en la moda urbana. Gracias a su diseño ligero y funcional, estos shorts se convirtieron en una opción ideal para quienes buscan comodidad sin dejar de lado el estilo allá en los 80 y luego hace algunos años. Ahora es la tendencia que llega este verano 2026.

Reece López, influencer de ropa elegante, asegura que los track shorts van a estar por todas partes esta primavera. Estos pantalones cortos surgieron originalmente en el ámbito deportivo, especialmente en disciplinas como el atletismo y entrenamiento físico, donde se necesitaban prendas ligeras que dan libertad de movimiento y comodidad. Con el paso del tiempo, su diseño evolucionó y comenzó a formar parte de la moda casual gracias a su estética relajada y fácil de combinar. Actualmente, pueden utilizarse con camisetas básicas, tops, camisas oversize, sudaderas ligeras o zapatillas urbanas para crear estilos diferentes, según cada ocasión.

La tendencia que llega este verano 2026

También existen versiones confeccionadas en algodón, nylon o telas deportivas, lo que amplía aún más sus posibilidades de uso. Los track shorts son ideales para caminatas, salidas con amigos, vacaciones, tardes al aire libre o incluso para estar cómodo en casa, convirtiéndose en una prenda imprescindible durante la temporada primavera verano. Además, su versatilidad permite adaptarlos tanto a looks deportivos como urbanos, manteniendo siempre un equilibrio entre comodidad, frescura y tendencia actual.

¿Qué son los track shorts?

Son pantalones cortos inspirados en el mundo deportivo, especialmente en disciplinas como el running, el atletismo y el entrenamiento físico. Se caracterizan por estar confeccionados con telas livianas y cómodas, generalmente con cintura elástica y cortes amplios que brindan libertad de movimiento.

Aunque originalmente fueron diseñados para actividades deportivas, con el paso del tiempo comenzaron a ganar protagonismo en la moda urbana y casual. Hoy en día, la tendencia que llega este verano 2026 forma parte de las principales tendencias de primavera y verano.

Actualmente pueden encontrarse en una gran variedad de colores, estampados y materiales, desde opciones deportivas clásicas hasta diseños más sofisticados que permiten crear looks modernos y actuales.

Las características de la tendencia que llega este verano 2026

Los track shorts se destacan por una serie de características que explican su popularidad y versatilidad:

Tela fresca y ligera

Generalmente se fabrican en algodón, nylon, poliéster o telas deportivas transpirables ideales para primavera y verano.

Comodidad

Están confeccionados con materiales suaves y ligeros que permiten moverse con facilidad durante todo el día.

Cintura elástica

La mayoría incluye cintura ajustable con elástico o cordón, dando mayor comodidad y adaptación al cuerpo.

Versatilidad

Pueden utilizarse tanto para hacer ejercicio como para salidas informales, paseos o momentos de relax.

Estilo deportivo y urbano

Combinan perfectamente la estética sporty con tendencias urbanas y casuales.

Variedad de diseños

Existen modelos lisos, estampados, oversized, ajustados o con detalles retro y deportivos.

Ideas para combinar los track shorts

Con camisetas básicas

Una de las combinaciones más clásicas y funcionales. Una camiseta lisa blanca o negra junto con track shorts y zapatillas crea un look fresco y minimalista ideal para el día a día.

Con camisa oversize

Para un look más urbano y simple, los track shorts pueden combinarse con camisas amplias de lino o algodón abiertas sobre una camiseta básica.

Con tops ajustados

Los tops cortos permiten lograr un outfit moderno y juvenil, perfecto para días calurosos o salidas informales.

Con sudaderas ligeras

Durante las noches frescas de primavera, las sudaderas oversize o hoodies ligeros funcionan muy bien con este tipo de shorts.

Con zapatillas deportivas

Las sneakers son el complemento ideal para potenciar el estilo sport y cómodo de los track shorts.

Con sandalias

Para vacaciones, playa o momentos de descanso, también pueden utilizarse con calzado más simple.

¿En qué contextos usar la tendencia que llega este verano 2026?

Caminatas al aire libre.

Actividades deportivas.

Viajes y vacaciones.

Salidas informales con amigos.

Días de playa o piscina.

Looks urbanos de primavera y verano

Por su diseño práctico y moderno se convirtieron en una alternativa para quienes buscan comodidad.

Consejos para usar los track shorts

Elegir el largo adecuado

El largo puede variar según el estilo personal. Los modelos más cortos suelen tener un look más deportivo, mientras que los largos aportan un estilo urbano.

Apostar por colores neutros

Los tonos negros, blancos, beige o grises permiten crear combinaciones más versátiles y fáciles de adaptar.

Equilibrar las proporciones

Si los shorts son amplios, conviene combinarlos con prendas superiores más ajustadas o estructuradas.