Para qué sirve este agujero que tienen muchos enchufes eléctricos: la función oculta que pocos conocen

En los clásicos enchufes que utilizamos en nuestro día a día hay un agujero que cumple con una función de seguridad que puede evitar una descarga eléctrica, la sobrecarga de un electrodoméstico o un incendio que se puede causar con nefastas consecuencias. Todo tiene que ver con el orificio central de la clavija del enchufe que, en algunos países como Francia, tiene una función vital en lo que respecta a la conexión a tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta función con los enchufes eléctricos y lo que significa el agujero que puedes encontrar dentro de una clavija.

En el mundo de los enchufes eléctricos también hay un misterio y esto concierne a los Schuko (tipo F) o los de tipo E, que son los que solemos utilizar en España. Estos son los que tienen una clavija redonda que se adapta a una base en la que hay dos agujeros. Este enchufe está formado por dos clavijas cilíndricas de 4,8 milímetros de diámetro, 19 milímetros de longitud y que están separadas 19 mm entre sus centros. También tiene dos contactos planos en las partes superior e inferior de los laterales del enchufe que están destinados a conectar la toma de tierra.

En algunos de estos enchufes, principalmente los que proceden de países como Francia, en lugar de estos contactos planos en las partes laterales, se puede encontrar un orificio central en la clavija que tiene una función sorpresa: garantizar la seguridad eléctrica del hogar porque es el conector para llevar a cabo la toma de tierra de la herramienta.

La función oculta de los enchufes eléctricos

Este orificio tiene una función clara y está relacionada con la seguridad eléctrica de la casa. ¿El motivo? Este agujero sirve para la conexión a tierra, la llamada toma de tierra, que dispara las corrientes de fuga o los cortocircuitos hacia la tierra, evitando que se vayan hacia otros dispositivos del hogar.

Los enchufes más habituales que utilizamos en España se introducen en la toma de corriente y la clavija cubre todo el orificio de esta y también establece una conexión de protección a la tierra a través de un enganche, denominado contacto de protección. Este enganche se puede ver en la parte circular del enchufe y es la parte que garantiza la seguridad en la mayoría de las corrientes españolas.

El enganche de seguridad en algunos enchufes europeos, y que también está en España, es un agujero que está localizado en la parte interior de la clavija y que conectará con un saliente que hay en la toma de tierra. Así que este enchufe está diseñado para hacer contacto con la pletina de tierra del enchufe hembra y establecer una toma de tierra que garantice la confortabilidad eléctrica del hogar.

De esta forma, este agujero que habita en la clavija de un enchufe servirá para desviar cualquier exceso de corriente hacia el suelo y evitar una descarga eléctrica en cualquier electrodoméstico de tu domicilio. Por ello, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) obliga a que en España todas las casas tengan instaladas estas tomas de tierra en los enchufes de las casas de nuestro país. Todo con el objetivo de evitar las sobrecargas y descargas eléctricas que incluso pueden provocar un grave incendio en el hogar.