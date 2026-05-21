Este sencillo truco va a transformar tu casa a partir de los 50 y lo dice el Feng Shui: «Menos ruido visual y más bienestar»

Kike Clavería, experto en Feng Shui y arquitectura, ha publicado un libro en el que explica cómo transformar tu casa pasados los 50. ‘El poder de crear tu hogar’ (Aguilar) es el nombre de su última aplicación, en la que aplica esta filosofía china al diseño del hogar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la relación del Feng Shui y la reforma de una casa.

El Feng Shui es una filosofía china que busca el equilibrio y la armonía para poder influir de forma positiva en las personas. Este pensamiento se basa en lo que se denomina chi, que es el «aliento vital» que se ve modificado por la forma y disposición del espacio, así como la orientación y los cambios temporales. La famosa idea del yin y el yang, en la que son complementarios los polos opuestos y se necesitan para existir, también forma parte de este movimiento.

El Feng Shui también se puede aplicar al hogar y, siguiendo su filosofía, se pueden aplicar cambios en una casa que pueden ayudar a encontrar este equilibrio y armonía diarios. Es decir, la forma en la que colocas el cabecero de tu cama en orientación sur puede influir en tu personalidad y mejorar tu relación con las demás personas.

Ese es el principio básico en el que se basa el Feng Shui en relación con la reforma de una casa. Por ejemplo, esta filosofía deja claro que es necesario despejar y ordenar la vivienda y también es importante colocar los muebles principales en frente de la puerta. En una casa que siga los principios de esta filosofía, es necesario jugar con los cinco elementos, como pueden ser la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La alta presencia de luz y de plantas también es algo obligatorio en la decoración de un hogar que siga esta filosofía.

El Feng Shui para reformar tu casa

Kike Clavería ha publicado recientemente ‘El poder de crear tu hogar’ (Aguilar), en el que desvela las claves para poder jugar con el espacio de la casa y que pueda favorecer el bienestar mental y emocional. Este experto en el Feng Shui y la arquitectura también ha dado el truco para transformar tu casa a partir de los 50 años.

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Con motivo de la publicación de su libro, Kike Clavería ha concedido una entrevista a la página web de Telecinco en la que ha dado todas las claves de lo que tiene que tener una casa Feng Shui y, sobre todo, a partir de los 50, cuando se valora más la opción de confort que la apariencia. Por ello, también ha dejado claro que hay que escoger materiales que transmitan calma y naturalidad. «Todos los materiales naturales como la madera, el lino, la cerámica o el algodón suelen generar una sensación más acogedora que otros materiales más fríos o artificiales», ha confesado a este medio.

«Le diría que no busque una casa perfecta, sino una casa que le haga la vida más fácil, que le transmita calma, que le ayude a dormir mejor y que no le robe energía», ha dicho Kike Clavería a Telecinco sobre lo que aconsejaría a una persona de más de 50 años que quisiera seguir con esta filosofía a la hora de reformar una casa.

«Yo recomendaría que la casa fuese un lugar fácil de recorrer, con recorridos despejados y donde el mobiliario sea fácil de utilizar y mantener en buen estado. Dentro de cada estancia, priorizaría una buena iluminación natural, una buena ventilación y que cada estancia esté pensada y diseñada para su función principal. Cuanta menos confusión y menos ruido visual, tendremos mayor bienestar», ha dicho a Telecinco.