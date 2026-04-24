Qué significa tener calas en tu casa y dónde debes colocarlas para atraer la buena energía, según el Feng Shui

Cada vez más personas deciden tener calas en casa no sólo para decorar el hogar, sino también para atraer energía positiva, según los principios del Feng Shui. Esta filosofía ancestral sostiene que cada elemento del entorno influye directamente en el flujo del «chi» o energía vital, y las plantas juegan un papel fundamental en ese equilibrio. Las calas, también conocidas como lirios de agua, se asocian con la paz interior, la renovación y la pureza, por lo que su presencia en el hogar va mucho más allá de la estética; se consideran flores que favorecen el flujo positivo de energía, el bienestar emocional y la claridad mental, siempre y cuando se coloquen en el lugar correcto y reciban los cuidados adecuados.

Pero, ¿dónde situar las calas según el Feng Shui? Sin lugar a dudas, uno de los mejores lugares de la casa es la entrada principal, ya que es por donde entra la energía en el hogar. Colocar un ramo de calas en este espacio ayuda no sólo a dar la bienvenida a la energía positiva, sino también a filtrar las vibraciones negativas. El resultado es un espacio que simboliza la evolución personal y el flujo positivo de la energía, potenciando un ambiente de tranquilidad.

El mejor sitio para colocar las calas según el Feng Shui

Además de la entrada, otra ubicación ideal es el salón, considerado el corazón social de la vivienda. En este espacio, las calas pueden favorecer la comunicación y potenciar un ambiente de tranquilidad. Ahora bien, es importante situarlas cerca de la ventana, ya que la luz natural refuerza su energía positiva. Mientras, en el dormitorio, el uso de calas, aunque son flores asociadas a la paz y la armonía, su energía puede ser demasiado activa para el descanso. En este caso, los expertos en Feng Shui recomiendan colocar sólo un par de flores en un jarrón.

El baño también puede beneficiarse de la presencia de calas, ya que ayudan a neutralizar la energía estancada; en el Feng Shui, este espacio se considera un punto de fuga energética, por lo que las plantas y flores frescas ayudan a mantener el equilibrio. Finalmente, la cocina, símbolo de abundancia, se beneficia de la energía de prosperidad de estas flores.

Independientemente de la estancia, se recomienda evitar colocarlas cerca de dispositivos electrónicos, como televisores o routers, ya que estos elementos pueden alterar la energía natural de las flores y reducir su efecto armonizador. Respecto a sus cuidados, cambiar el agua cada dos o tres días, retirar hojas marchitas y mantenerlas en un entorno limpio no solo prolonga su vida, sino que mantiene activa su energía positiva.

El color de las calas también tiene un significado importante. Las blancas simbolizan pureza, paz y nuevos comienzos; las amarillas están asociadas a la alegría y la energía social; las rosas refuerzan el amor y la armonía emocional; y las moradas se relacionan con la espiritualidad y la intuición.

Cuidados

«Te enseño a cuidar tu cala en 30 segundos: mantén siempre el sustrato húmedo pero sin encharcar, ubícala en un lugar de tu casa que reciba mucha iluminación pero sin sol directo. Las calas se riegan con más frecuencia en verano y primavera, mientras que en invierno debes asegurarte de que el sustrato se mantenga húmedo sin exceso de agua. Si la tienes en macetero, es importante que el sustrato tenga buen drenaje. Y lo mejor de todo es que sus flores duran muchísimo y pueden embellecer cualquier rincón de tu casa».

La floración del lirio de agua, al igual que la de la Alstroemeria, se produce entre la primavera y el otoño. Sus flores son grandes y muy vistosas, pudiendo alcanzar hasta 20 cm de diámetro. Es recomendable utilizar una maceta amplia para que las raíces puedan desarrollarse correctamente. En este caso, no es necesario que tenga agujeros de drenaje en el fondo.

Durante la etapa de crecimiento y floración, el lirio de agua necesita riegos frecuentes y abundantes. En condiciones cálidas puede requerir riego varias veces al día para mantener el sustrato siempre húmedo. En invierno, cuando entra en reposo, basta con mantener la humedad sin encharcar. El uso de bolas de arcilla en la maceta puede ayudar a conservar mejor la humedad.

En definitiva, las calas no son un simple elemento decorativo, sino que simbolizan armonía, limpieza energética y renovación constante. Su presencia en el hogar, cuando se utiliza de forma consciente, puede contribuir a mejorar el bienestar general, la calma emocional y la sensación de equilibrio.