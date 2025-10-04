Dónde colocar la planta de jade para tener mucha suerte y dinero, según la tradición del Feng Shui

En muchas culturas, las plantas son algo más que un simple elemento decorativo en el hogar. Desde la antigüedad, se les ha atribuido la capacidad de atraer la fortuna, favorecer la prosperidad y ahuyentar las malas energías. En el ámbito del Feng Shui, una disciplina milenaria china que busca el equilibrio y la armonía en los espacios, la planta de jade ocupa un lugar muy importante. Conocida también como la «planta del dinero», se ha convertido en un símbolo de abundancia. Ahora bien, es fundamental saber dónde colocar la planta de jade para atraer bienestar, suerte y riqueza.

El Feng Shui se basa en la idea de que todo lo que nos rodea tiene un flujo energético, conocido como «chi». Cuando el «chi» fluye correctamente, se genera prosperidad y armonía. En cambio, si se bloquea o estanca, aparecen los problemas. En este contexto, la planta de jade simboliza renovación y crecimiento, especialmente en el ámbito económico. Sus hojas redondeadas de color verde se consideran una metáfora visual de la riqueza.

El mejor lugar para colocar la planta de jade

Según los expertos, el mejor lugar para colocar esta planta es la entrada principal del hogar. Según el Feng Shui, por aquí entra la energía a la vivienda, y la «planta del dinero» simboliza la bienvenida a la suerte y la abundancia. Además de ser un imán de dinero, también se considera un mensaje de hospitalidad hacia las visitas. Cada persona que cruza el umbral de la puerta aporta su propia energía, y la planta actúa como guardiana de ese intercambio.

El mapa Bagua divide la casa en distintas zonas energéticas, y el sureste se relaciona con la riqueza material y la prosperidad. Teniendo esto en cuenta, situar la planta de jade en esta zona del hogar potencia el flujo económico. Lo ideal es acompañarla con detalles dorados o elementos de madera natural para potenciar su efecto, ya que ambos materiales se asocian con la abundancia y la expansión.

El salón es uno de los espacios más importantes de la casa, donde descansamos y compartimos tiempo de calidad con la familia y los amigos. Según los principios del Feng Shui, colocar una planta de jade en el salón simboliza armonía en las relaciones y prosperidad compartida. Ademas, su presencia favorece el bienestar y el equilibrio emocional.

Si hay un lugar donde esta planta no debería faltar nunca es en el despacho, ya sea en la oficina o en casa, ya que es una fuente tanto de motivación como de inspiración. Situarla en el escritorio, cerca del ordenador o junto a documentos importantes, representa nuevas oportunidades y crecimiento profesional. Muchos comerciantes chinos la sitúan cerca de la caja registradora o en el mostrador del establecimiento.

El comedor es el lugar donde se disfruta de los alimentos, otro símbolo de abundancia. Colocar la planta de jade en este ambiente puede reforzar la sensación de plenitud y bienestar. Además, se cree que potencia la unión familiar y la gratitud por lo que se tiene.

Lugares a evitar

De la misma manera que hay una serie de sitios en los que se puede colocar la «planta del dinero» siguiendo los principios del Feng Shui, también hay otros que son muy poco favorables. Lejos de llamar a la abundancia y la prosperidad en diferentes ámbitos de la vida, representan una amenaza que puede poner en serio riesgo la armonía y el equilibrio en el hogar.

Uno de ellos es el dormitorio, ya que la energía expansiva de la planta de jade puede alterar el descanso. Tampoco es una buena opción ubicar la planta de jade en el baño por una razón muy simple: el agua corriente de este espacio se asocia con pérdida de riqueza, por lo que aquí la planta no desarrolla su potencial. En la cocina, la combinación del fuego con la energía de la planta puede generar un fuerte desequilibrio.

Consejos de cuidado

La ubicación es clave, pero igual de importante es mantener la planta en buen estado. Una planta descuidada, marchita o seca transmite lo contrario a lo que se busca, incluso si está situada en un buen lugar según el Feng Shui:

Esta planta necesita muy buena iluminación, preferiblemente luz natural indirecta.

Al tratarse de una planta suculenta, prefiere poca agua. Es recomendable regarla sólo cuando la tierra esté seca, ya que, de lo contrario, se pueden pudrir las raíces.

Las mejores macetas para potenciar la energía de la «planta del dinero» son las de barro o cerámica.

Para que las hojas mantengan su brillo y vitalidad durante mucho tiempo, es aconsejable pasar un paño húmedo suavemente sobre ellas una vez al mes.

En definitiva, la planta de jade es un símbolo cargado de historia, tradición y significado cultural. Según el Feng Shui, su poder reside en atraer prosperidad, buena suerte y equilibrio, siempre que se coloque en el lugar adecuado.