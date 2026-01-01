Así era Le Constellation, el conocido bar suizo donde un incendio mató a 40 personas en Nochevieja

Al menos 40 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas, la mayoría de gravedad, tras un devastador incendio ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2026 en Le Constellation, un popular bar ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza. La tragedia ha dejado en estado de conmoción a la población local y a turistas de toda Europa. A continuación te detallamos cómo era este conocido bar de esta estación de esquí en Suiza.

Le Constellation era un bar y lounge emblemático. Con capacidad para 400 personas y una terraza para 40, el local contaba con una sala con DJ, un bar con agua fluyendo sobre una roca y un espacio para fumar shishas. En el menú, destacaban las pizzas, la nutella, los paninis, los gaufres y los platos de jamón. Además, los visitantes podían disfrutar de café y seguir los acontecimientos deportivos en 14 pantallas y un gran exterior para partidos importantes.

Características del bar

Capacidad: 400 personas

Terraza: 40 personas

Se podía fumar

Wi-Fi

Piano bar/DJ

Le Constellation estaba abierto todo el año, siete días a la semana, de 9:00 a 2:00, con servicio de cocina hasta las 2:00.

La tragedia de la madrugada

El incendio en Le Constellation, un conocido bar de Suiza, comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada. Según testigos, una explosión inicial seguida de llamas se propagó rápidamente, atrapando a numerosos asistentes en el interior. La combinación de la estructura de madera, decoración y alta afluencia de personas hizo que la evacuación fuera extremadamente difícil, provocando escenas de pánico y avalanchas humanas mientras los presentes intentaban escapar.

Los servicios de emergencia se desplegaron rápidamente, pero el fuego avanzó con tal rapidez que muchas personas no lograron salir a tiempo. La mayoría de los heridos presenta quemaduras graves y problemas respiratorios por inhalación de humo, mientras que los fallecidos no pudieron escapar debido a la propagación rápida del incendio.

Videos muestran el horror

Imágenes captadas dentro del sótano abarrotado de Le Constellation muestran cómo las llamas se propagaban rápidamente por el techo mientras la música continuaba sonando. Testigos relataron que un camarero llevaba a una camarera sobre sus hombros, quien sostenía una bengala encendida dentro de una botella, que habría prendido fuego al techo del bar, iniciando el incendio.

La multitud intentó escapar a través de una estrecha escalera, mientras algunas personas trataban de romper ventanas para huir. Vídeos posteriores muestran a personas gritando y corriendo mientras el local quedaba envuelto en llamas.

Perfil de los asistentes y víctimas

El bar estaba lleno con aproximadamente 200 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 20 años. Padres aterrorizados se acercaron al lugar para comprobar si sus hijos estaban dentro.

Las autoridades han informado que las víctimas aún no han sido identificadas debido a la gravedad de las quemaduras. Se espera que turistas extranjeros estén entre los fallecidos.

Investigación y posibles causas

Aunque la causa exacta del incendio aún no se ha confirmado, la policía suiza indica que probablemente fue un accidente, descartando de momento otras hipótesis. Las investigaciones continúan para determinar cómo un momento festivo con bengalas se convirtió en una tragedia mortal.