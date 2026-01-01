Varias decenas de muertos y heridos por una explosión en un bar de una estación de esquí de Suiza

Una explosión en el restaurante Le Constellation, situado en la prestigiosa estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, al sur de Suiza, ha causado la muerte de varias personas y ha dejado numerosos heridos, tal y como han confirmado las autoridades. El siniestro se habría producido en plenas celebraciones de fin de año, en torno a la 1:30 del 1 de enero, cuando el establecimiento se encontraba repleto de clientes disfrutando de la entrada del nuevo año en uno de los destinos más exclusivos de los Alpes suizos.

Por el momento, no se ha determinado con exactitud el origen del incendio, fuentes cercanas al caso apuntan que el fuego pudo desatarse tras producirse «una o más explosiones» en el interior del local, lo que habría provocado la rápida propagación de las llamas. Más de 100 personas se encontraban en el interior de la instalación en el momento del incidente.

La cadena pública Radio Télévision Suisse (RTS) ha sido uno de los primeros medios en informar sobre esta tragedia, aunque todavía no se han facilitado cifras oficiales sobre el número exacto de fallecidos ni de heridos. Las autoridades suizas sí han podido confirmar en la mañana de Año Nuevo que hay «decenas» de personas «presumiblemente muertas», así como un centenar de heridos, en su mayoría graves, por el incendio declarado en el bar de la estación de esquí de Crans-Montana.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Frédéric Gisler, comandante de la Policía en el cantón de Valais, y Stéphane Ganzer, diputado por Valais. Hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos, tal y como han confirmado, si bien se desconocen por el momento sus nacionalidades.

Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana, por lo que se ha abierto como alternativa la evacuación de algunos de los heridos a Zúrich. El gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.

Descartan un atentado

Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, también presente en la rueda de prensa tras la explosión, ha descartado que el incidente se deba a un atentado. «No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado», ha apuntado, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

#Últimahora 🇨🇭 Registrada una fuerte explosión durante una fiesta de #AñoNuevo en la estación de esquí de Crans-Montana, #Suiza. Al menos 10 muertos, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 40, además de unos 100 heridos. Investigación en curso… pic.twitter.com/9nzTv0yD8P — eSPAINews (@eSPAINews_) January 1, 2026

«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia», ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

En la comparecencia de prensa no se ha podido especificar si el establecimiento en el que se produjo la explosión cumplía con las normas de seguridad. La fiscal ha comentado que la tragedia se encuentra muy reciente y es demasiado pronto para responder. Asimismo, tampoco se ha podido conceder información sobre si un artefacto pirotécnico fue la causa de la tragedia, tal y como se ha especulado en algunos medios suizos.

El presidente de Suiza, consternado

Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, ha reaccionado a la explosión mortal en un mensaje compartido a través de su cuenta de X. En el mismo, el dirigente conservador habla de «un momento de alegría que se convirtió en una tragedia» y asegura que la misma «afecta a toda Suiza y al mundo». Parmelin ha afirmado que el Consejo Federal recibe esta tragedia «con profunda consternación».