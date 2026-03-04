El cambio climático ha forzado a Adif Alta Velocidad a licitar por 2,8 millones de euros el proyecto para adaptar la infraestructura de alta velocidad en el entorno de una laguna de especial protección ambiental en la provincia de Albacete.

La actuación afecta a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Albacete-Alicante y a la línea convencional Madrid-Albacete en su paso por la laguna del Salobrejo, un enclave natural legalmente protegido cuyo nivel de agua ha ido elevándose como consecuencia directa del cambio climático, comprometiendo la estabilidad de las plataformas ferroviarias actuales.

El objeto del proyecto «es adaptar la infraestructura ferroviaria a las alteraciones ocasionadas por el cambio climático en este entorno de especial protección ambiental, fenómeno que se manifiesta, entre otras consecuencias, en la elevación del nivel del agua de la laguna», según informa Adif.

La licitación, publicada el 3 de marzo de 2026, abre el plazo para la redacción del proyecto básico y de construcción de las variantes correspondientes, con un presupuesto de licitación que pone de relieve la envergadura técnica del reto.

Dos variantes, 14,5 km nuevos

La solución diseñada contempla la rectificación de las plataformas ferroviarias unos 380 metros al sur de los trazados actuales, alejándolas del área inundable de la laguna. Para la LAV Albacete-Alicante se proyecta una variante de 7,5 km de vía doble en ancho internacional, mientras que para la línea convencional Madrid-Albacete la variante prevista alcanza los 7 km, también en vía doble.

En ambos casos, el proyecto deberá incluir el diseño de las variantes y sus conexiones con las líneas actuales, el diseño de viaductos, pasos superiores e inferiores para el cruce de infraestructuras, arroyos y vaguadas, y el montaje de vía y la electrificación de los dos nuevos trazados. Los ramales ferroviarios existentes que resulten afectados quedarán fuera de servicio y serán desmantelados una vez entren en explotación las variantes.

Rodalíes, el síntoma más doloroso

La licitación llega en un momento de especial crudeza para el debate sobre la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias españolas frente al clima. A finales de enero de 2026, la borrasca Harry desencadenó unas semanas de caos en Rodalíes, el servicio de cercanías de Cataluña, con suspensiones masivas del servicio durante varios días consecutivos y miles de viajeros afectados.

El episodio más grave fue el descarrilamiento de un tren en la línea R4 por el desprendimiento de un muro sobre la vía a la altura de Gelida, que causó la muerte del maquinista en prácticas y dejó una veintena de heridos.

Tanto los responsables políticos como los directivos de Adif señalaron al cambio climático como factor agravante de la crisis. El consejero de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, atribuyó los daños a un episodio meteorológico extremo de una intensidad no registrada desde los años 50, y el sindicato de maquinistas Semaf alertó de que los efectos climáticos de las alertas meteorológicas estaban causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria.

El Gobierno central y la Generalitat acordaron un nuevo plan de inversión para Rodalíes 2026-2030 dotado con 1.828 millones de euros, en el que el impacto climatológico figura como uno de los factores determinantes para justificar la inversión.

El debate sobre el mantenimiento

La crisis de Rodalíes abrió, además, un agrio debate sobre hasta qué punto el cambio climático puede explicar por sí solo el deterioro del servicio ferroviario. Las plataformas de usuarios afectados rechazaron que la responsabilidad pudiera achacarse únicamente al mal tiempo, denunciando un estado de degradación crónica de las instalaciones.

La parlamentaria de ERC Ester Capella resumió la posición crítica al señalar que la lluvia no explica el colapso y que las infraestructuras deben prever el cambio climático. El Gobierno cesó al director de Rodalíes y al director de Operaciones y Explotación de Adif como consecuencia del colapso, reconociendo que ambas entidades debían asumir responsabilidades.

Ese debate pone en valor actuaciones como la del Salobrejo, que combinan la respuesta al cambio climático con la anticipación técnica antes de que se produzcan incidentes. El modelo de intervención planificada, frente a la reacción de emergencia, es precisamente el que Adif defiende como eje de su estrategia de adaptación climática para la red de alta velocidad.

Plan Estratégico 2030

La actuación en el entorno de la laguna del Salobrejo se enmarca en el compromiso de Adif Alta Velocidad con la sostenibilidad ambiental, uno de los pilares de su Plan Estratégico 2030.

Los objetivos fijados en esta materia apuntan a garantizar la protección de la naturaleza, revertir la degradación de los ecosistemas, reducir la presión ejercida sobre los mismos y contribuir a la transición energética y la neutralidad climática.

Para ello, Adif Alta Velocidad mantiene en marcha el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030, un instrumento diseñado específicamente para incrementar la contribución del sistema ferroviario a la respuesta ante este fenómeno global.

El proyecto de la laguna del Salobrejo es una de las actuaciones más representativas de este plan, por cuanto combina la adaptación de infraestructura de alta velocidad a las nuevas realidades climáticas con la preservación de un espacio natural de especial protección ambiental.

Zaragoza y Andalucía, precedentes

En el marco de este plan, Adif Alta Velocidad ha ejecutado actuaciones similares en otros puntos de la red. En Zaragoza se ha reforzado la LAV Madrid-Barcelona frente a los efectos de episodios de fuertes lluvias, con una inversión de 6 millones de euros.

La actuación incluye el refuerzo del sistema de drenaje hacia el río Jalón, el aumento de la rasante de los caminos de servicio para evitar el paso de agua hacia las vías, la prolongación de cunetas, la construcción de muros de contención, el encauzamiento de aguas de un arroyo bajo las vías y nuevas obras de drenaje para aumentar la capacidad de desagüe.

En la red convencional, se han realizado trabajos en la línea Sevilla-Huelva para mejorar el drenaje en puntos críticos, con el objetivo de aumentar la capacidad hidráulica de la infraestructura. Asimismo, Adif ejecutó obras para ampliar la capacidad de drenaje en el trayecto El Sorbito-Arahal, en la línea Bifurcación de Utrera a Fuente de Piedra, un tramo especialmente sensible a las inundaciones.

Marcos de hormigón y sistemas de alarma

Los trabajos en Andalucía incluyeron la colocación de marcos prefabricados de hormigón armado bajo la vía para mejorar la capacidad hidráulica de drenaje transversal de los cauces existentes, con especial atención al arroyo El Saladillo.

Las obras respondieron tanto a los efectos de la DANA de octubre de 2024 como a los de la borrasca Garoe de enero de 2025, confirmando la creciente frecuencia con que el cambio climático impone actuaciones de emergencia sobre la red ferroviaria española.

Como complemento, se instaló un sistema de alarma que provoca la suspensión inmediata del tráfico ferroviario en caso de acumularse agua sobre la vía. Esta combinación de obra civil y monitorización en tiempo real se ha convertido en el modelo de referencia que Adif aplica progresivamente en los tramos más vulnerables, tanto en la red de alta velocidad como en la red convencional.

Escenario climático más exigente

La laguna del Salobrejo, espacio natural protegido que convive con dos de las principales líneas ferroviarias de España, representa con precisión esa convergencia entre infraestructura crítica y ecosistema vulnerable que el cambio climático obliga a gestionar de forma integrada.

Con la licitación de este proyecto, Adif da un paso concreto hacia una red ferroviaria capaz de operar con seguridad y continuidad en un escenario climático progresivamente más exigente.