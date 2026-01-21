Pedro Vallín, el periodista de cámara de Pablo Iglesias, ha culpado del descarrilamiento de dos trenes de Rodalies en Cataluña, tras el que ha muerto el maquinista de uno de ellos, al cambio climático. En una tertulia de RTVE, Vallín, ha dicho que «no es un problema de mantenimiento» y que «ya no vienen borrascas normales».

El accidente de dos trenes de Rodalies en la noche del martes, en pleno temporal en Cataluña, ha derivado en el fallecimiento de un maquinista y otros 37 heridos como consecuencia del descarrilamiento. Vallín ha mostrado su opinión sobre lo sucedido y ha comparado la situación con la vivida en la DANA.

«A propósito de la DANA, ya lo he comentado en alguna ocasión, es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales», ha transmitido el periodista de izquierdas. «No sé si habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se han venido sucediendo este invierno. Yo en el Cantábrico, galernas que salten por encima de los muelles de los puertos, veías una cada invierno, o rara vez dos. Este año lo que llaman fenómenos adversos marinos llevan reproduciéndose en la cornisa Atlántica y en el Cantábrico todo el invierno», ha argumentado.

Vallín pide «repensar muchas de las cosas», y deja ejemplos de «cómo hemos construido» o «cómo están hechas las bajantes de los torrentes». Para ello, asegura que todo «requeriría un cierto consenso, un cierto pacto de Estado. España debería empezar a invertir muchísimo dinero en prepararse para fenómenos meteorológicos adversos».

«Bueno, esto no quiere decir que sea responsabilidad de nadie lo que ha pasado hoy en Barcelona, me imagino, además porque ya se habían suspendido la circulación en algunos trayectos de alta velocidad», ha finalizado Vallín, en su intervención en el canal 24h de RTVE.

El accidente de Rodalies

Silvia Paneque, consejera portavoz y de Territorio de la Generalitat de Cataluña, ha apuntado al «desprendimiento de un talud» a consecuencia del temporal de lluvias de este martes como la principal hipótesis del accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche que ha provocado la muerte del maquinista de 28 años, que ejercía su labor en prácticas.

El fallecido, que era de Sevilla y estaba desplazado en Barcelona en periodo de formación en Renfe, viajaba junto a otros cuatro miembros de la tripulación en la cabina. Ha sido la única víctima mortal en el accidente, mientras que los cuatro restantes han resultado heridos graves.

Tras pasar por una empresa privada dedicada al transporte de mercancías, el joven se desplazó a Barcelona para completar su formación en prácticas con Renfe, y operar y conducir los trenes de la compañía. Los jóvenes que suelen optar por la ciudad catalana como destino para realizar las prácticas acostumbran a hacerlo porque es donde no quiere ir nadie. Este rechazo se debe a la complejidad de la red y al mal estado de las vías.