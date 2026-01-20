Dos trenes de Rodalies descarrilan en Cataluña, dejando uno de ellos al menos cuatro heridos graves

Un tren de Rodalies ha descarrilado en la tarde de este martes en Cataluña, entre Gélida y Martorell. El convoy circulaba por la línea R4 en dirección Manresa. En el accidente hay confirmados al menos cuatro heridos graves, incluyendo el conductor. Hay varias personas atrapadas en el interior, sin fallecidos por el momento.

Según las primeras informaciones, la causa del accidente habría sido la cañida de un muro a la vía, con el que el tren habría impactado. La circulación en las zonas cercanas ha sido interrumpida. Protección Civil ha activado el plan Ferrocat y ha movilizado varias ambulancias y unidades de bomberos rumbo al lugar del incidente.

Además, la circulación se ha interrumpido entre Blanes y Massanet por la «salida del eje» de un tren tras haber impactado con una roca, según ha informado Adif. En este otro accidente no hay heridos.

Noticia en desarrollo